Mijič del slovenske delegacije pri Svetu Evrope

Poslanska skupina je o zamenjavi obvestila predsednika odbora za zunanjo politiko Franca Breznika.

Na imenovanje Borisa Mijiča namesto Katje Kokot so se odzvali v Gibanju Svoboda. "Želeli bi si, da je to šala, ampak ni," so zapisali v objavi na družbenem omrežju. "Koalicija je poslanca Boruta Mijiča imenovala v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope. Temeljno vodilo te organizacije je varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava."

"Poslanci SDS, NSi, Resnice in Demokratov torej menijo, da nas tam lahko ustrezno zastopa človek, ki na vsakem koraku izigrava našo zakonodajo, ne plačuje svojih delavcev, človek, ki je lagal o svoji izobrazbi ter nato še prepisal podjetja z dolgovi na Roka Snežiča," so zapisali.

Stranka Resnica medtem od Mijiča v tridesetih dneh pričakuje dodatna pojasnila glede dolgov. Zoran Stevanović je dejal, da je sam predlagal njegovo izključitev iz stranke. Medtem pa so se pojavila razkritja, da Mijič gradi hišo na obrobju Ljubljane, kupil pa naj bi si tudi nov avtomobil znamke Audi.