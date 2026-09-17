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Slovenija

Mijič del slovenske delegacije pri Svetu Evrope

Ljubljana, 17. 09. 2026 07.58 pred 41 minutami 1 min branja 42

Avtor:
M.V.
Boris Mijič

Poslanka Tamara Vonta je na družbenem omrežju objavila dokument poslanske skupine Resnica. Ta odbor za zunanjo politiko obvešča, da bo del slovenske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope tudi Boris Mijič, ki bo nadomestil strankarsko kolegico Katjo Kokot.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poslanska skupina je o zamenjavi obvestila predsednika odbora za zunanjo politiko Franca Breznika

Na imenovanje Borisa Mijiča namesto Katje Kokot so se odzvali v Gibanju Svoboda. "Želeli bi si, da je to šala, ampak ni," so zapisali v objavi na družbenem omrežju. "Koalicija je poslanca Boruta Mijiča imenovala v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope. Temeljno vodilo te organizacije je varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava."

"Poslanci SDS, NSi, Resnice in Demokratov torej menijo, da nas tam lahko ustrezno zastopa človek, ki na vsakem koraku izigrava našo zakonodajo, ne plačuje svojih delavcev, človek, ki je lagal o svoji izobrazbi ter nato še prepisal podjetja z dolgovi na Roka Snežiča," so zapisali. 

Stranka Resnica medtem od Mijiča v tridesetih dneh pričakuje dodatna pojasnila glede dolgov. Zoran Stevanović je dejal, da je sam predlagal njegovo izključitev iz stranke. Medtem pa so se pojavila razkritja, da Mijič gradi hišo na obrobju Ljubljane, kupil pa naj bi si tudi nov avtomobil znamke Audi. 

Preberi še Mijičeva družina po volitvah začela graditi hišo na obrobju Ljubljane?
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KOMENTARJI42

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altF4
17. 09. 2026 09.07
Noben nam nič ne more!
Odgovori
-1
0 1
Gram
17. 09. 2026 09.07
Odgovornost je na strani volivcev, neumnost pa plačujemo vsi.
Odgovori
+6
6 0
Berbelund
17. 09. 2026 09.06
v tej nezreli državi ni nobene politične higiene, ogromno pa odstopa takoimenovana desnica ki ne upošteva svoja temeljna pravila,ravnaja in normalna obnašanja!
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+4
4 0
zvoneti
17. 09. 2026 09.04
Mi desni smo navdušeni in nas nič ne moti, ni sramote, ki lahko prepreči vladavino Janeza Izraelskega.
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+2
2 0
mb3zb6
17. 09. 2026 09.04
Ko si rečeš: to je pa zdaj to, nižje ne gre ... Ampak presenetijo. Gre še nižje.
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+10
10 0
realist9000
17. 09. 2026 09.03
kako bi vsi argumenti proti Miljiču padli, če bi šel v koalicijo s Svobodo
Odgovori
-7
1 8
biggbrader
17. 09. 2026 09.04
Nedvomno. RTV in ostali bi vse zatuškali. Kot Goloba in njegove poslance !
Odgovori
-3
1 4
Gram
17. 09. 2026 09.04
To je natolcevanje.
Odgovori
+2
2 0
Berbelund
17. 09. 2026 09.11
če čebula ne bi imela če bi bila samo bula!
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
17. 09. 2026 09.03
Tol.a tolovajev..to je cvetober klero desnice.
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+3
4 1
dinamit
17. 09. 2026 09.02
Ta vlada se pa res dela norca iz ljudi.
Odgovori
+6
7 1
17. 09. 2026 09.02
kot bi gledal, The wire "Sheeeeeeeet"
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+1
1 0
Koren
17. 09. 2026 09.01
Le kam pluje naša država? Le koliko je še dolžan prodanovic Mijicu za …..???? Ljudje , če želimo, da postane naša SLO naša, pojdite na upravno enoto in podpišite PROTI RAZKROJU Slovenije, in seveda potem na referendumu 4 X PROTI, včeraj je jasno povedal fiskalni svet, če smo za interventni zakon bomo še 10 let plačevali , kar pomeni , da bo za v žep bogatih, mi navadni smrtniki pa brez pokojnin, oskrbe v in na domu, zdravstva ( Janša bi privatiziral zdravstvo, saj je povedal da jih je v javnem sektorju 50.000 ljudi preveč in bo to postalo podjetje isto bo za šolstvo….)
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+5
5 0
Bella Ciao1
17. 09. 2026 09.01
Tole vlado bo treba res razgnati
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+9
9 0
biggbrader
17. 09. 2026 09.00
Tisti, ki ste šele sedaj proti Zmijiću, ste v večini Jankovićevi častilci. Potem pa si zamislite. Častili ste tudi Stevanovića, dokler je "kolesaril" po Lj in delal nemire med korono. Golob je celo vso energijo vlagal v Stevanovića in v Resnico; da bi bili skupaj v koaliciji. Celo njegovi poslanci so osumljeni, da so sodelovali pri podkupovanju resnice in njihovih poslancev; Ribič in Sluga bosta morala verjetno še marsikaj pojasniti. Kmalu se bo vedelo, kdo je bolj ali manj pošten in pokvarjen. So pa Golobovi in Resnični poslanci na enaki valovni dolžini.
Odgovori
+0
3 3
Ali63
17. 09. 2026 09.04
Vse v redu s tabo?
Odgovori
+2
3 1
Berbelund
17. 09. 2026 09.07
ne more bit z njim vse v redu ker pol ne bi bil desnuh!
Odgovori
0 0
trtr
17. 09. 2026 09.00
Ponovit volitve in vsem, ki so na teh volitvah kandidirali prepovedat kandidirat in to za zmeraj.
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+3
4 1
nikolinormalen
17. 09. 2026 08.59
Kako bi bilo mene danes sram, če bi glasoval za te loleke 🤣
Odgovori
+6
7 1
biggbrader
17. 09. 2026 09.05
Saj si ! Za loleke v senci !
Odgovori
-4
0 4
Berbelund
17. 09. 2026 08.56
beseda demkracija je daleč največkrat zlorabljena beseda v vsej človeški zgodovini ! a je to vsa d od demkracije če je nekdo lahko celo premier z 500 glasovi?drugače pa demokracija je starogrška beseda in pomeni VLADAVINA LJUDSTVA ne pa vladavina predstavnikov ljudstva!
Odgovori
+4
4 0
Hind Rami Iyad Rajab
17. 09. 2026 08.56
desnaci se z janšo na čelu norčujejo iz prebivalcev republike Slovenije ...že danes bi morali biti vsi na ulicah in pred parlamentom...in jih nagnati za vedno...
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+8
9 1
Hudi časi
17. 09. 2026 08.55
A je normalno, da je del delegacije tudi "opozicija"? Videti je, da je Kokotova razrešena iz mesta nadomestne članice. Nadomestni član je postal Mijić. A to za stalno (do konca meseca, ko bo dobil moralnega mačka) ali to velja samo za ta dogodek? Še dobro, da bodo predčasne parlamentarne volitve to zimo, da se nekaterih rešimo.
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+3
3 0
Hind Rami Iyad Rajab
17. 09. 2026 08.54
čestitke raznim castrun in pridruženi desni čredi in vsem ki tako hvalijo janšo stevanovića nsi in druge desnacije...Na imenovanje Borisa Mijiča namesto Katje Kokot so se odzvali v Gibanju Svoboda. "Želeli bi si, da je to šala, ampak ni," so zapisali v objavi na družbenem omrežju. "Koalicija je poslanca Boruta Mijiča imenovala v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope. Temeljno vodilo te organizacije je varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava." "Poslanci SDS, NSi, Resnice in Demokratov torej menijo, da nas tam lahko ustrezno zastopa človek, ki na vsakem koraku izigrava našo zakonodajo, ne plačuje svojih delavcev, človek, ki je lagal o svoji izobrazbi ter nato še prepisal podjetja z dolgovi na Roka Snežiča," so zapisali...
Odgovori
+7
8 1
MartaLu
17. 09. 2026 08.54
Ne vem, če je to še normalno, povsod so takšni ampak pri nas jih je občutno preveč. Dosti bo, tole meče slabo senco tudi na vodilnega v vladi. Kaj res nima nobene besede več pri tej ne.resnici?
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+6
6 0
SpamEx
17. 09. 2026 08.52
🤣
Odgovori
+1
1 0
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