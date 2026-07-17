Zapisniki inšpekcijskih nadzorov v Progrosu razkrivajo nove nepravilnosti

Ob nadzoru so ugotovili tudi, da je Progros zamujal s prijavo delavcev v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Zamudo so odkrili pri štirih naključno izbranih delavcih, razkrivajo zapisniki, ki so jih na Necenzurirano pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Kazen: za podjetje 3000 evrov, za odgovorno osebo 200 evrov globe. Ker direktorice in lastnice Progrosa na sestanku z inšpektoratom ni bilo, je podjetje zastopala pooblaščena oseba. Ali je bil to Boris Mijič, ki je bil takrat prokurist, ni znano, saj so na inšpektoratu imena v zapisnikih zaradi varovanja osebnih podatkov zakrili.

Inšpektorji so na vrata Progrosa prvič potrkali februarja 2023. Kaj točno so preverjali, ni znano, poroča portal Necenzurirano . Čez leto dni so se inšpektorji vrnili. Družinsko podjetje Progros je takrat beležilo zelene številke, a inšpektorji so ugotovili, da zaposleni niso prejeli regresa za leto 2023. V podjetju so neizplačilo komentirali z besedami, da niso vedeli, da mora biti regres izplačan v določenem zakonskem roku. Inšpektorat je podjetje oglobil, nekaj mesecev kasneje pa je dobil Progros na zahtevo Fursa prepoved zaposlovanja tujcev, nato so podjetju še blokirali račune, delavci pa so ostali brez plač.

Inšpektorji so med izvajanjem nadzora ugotovili tudi, da Progros pogosto menja delavce.

Nadzor so v podjetju opravili tudi novembra 2024 na enem od gradbišč, iz zapisnika pa ni razvidno, da bi ugotovili kakšne nepravilnosti.

Spomladi 2025 pa naj bi več delavcev ugotovilo, da v podjetju sploh niso več zaposleni. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so jim pokazali podpisane odpovedi, a delavci so ugotovili, da na papirjih niso njihovi podpisi. Kdo jih je torej podpisal, uradno ni mogoče preveriti, po neuradnih informacijah portala so dokumente iz podjetja na Zavod poslali v času, ko je bil Mijič že direktor in lastnik podjetja. Mijič je v tej zadevi na sodišču odgovornost za sporne dokumente prevalil na mamo.

Od avgusta 2025, ko se je Progros znašel na seznamu davčnih dolžnikov, je podjetje prenehalo z delovanjem, posle in reference pa so prenesli na nova podjetja.

Delavci so se obrnili tudi na policijo, Furs in delovni inšpektorat, kjer so skušali lani opraviti nadzor, a neuspešno. Uradno zato, ker na uradnem naslovu podjetja ni poslovnih prostorov.

Ker Mijič tudi po pozivih inšpektorata ni dostavil delovnopravne dokumentacije o delavcih, so delavci obvestili tudi policijo, ki je poslanca ovadila zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin. Mijič je letos dobil plačilni nalog, ker v novem postopku inšpektoratu ni predložil dokumentacije.