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Zapisniki inšpekcijskih nadzorov v Progrosu razkrivajo nove nepravilnosti

Ljubljana, 17. 07. 2026 08.56 pred 36 minutami 3 min branja 48

Avtor:
N.L.
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami

Zapisniki inšpekcijskih nadzorov v podjetju Progros poslanca Borisa Mijiča razkrivajo še več nepravilnosti v poslovanju in zlorabe pravic delavcev. Zaposleni niso prejeli regresa in ko naj bi ugotovili, da v podjetju niso več zaposleni, naj bi jim na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokazali odpovedi, na katerih sploh niso bili njihovi podpisi.

Inšpektorji so na vrata Progrosa prvič potrkali februarja 2023. Kaj točno so preverjali, ni znano, poroča portal Necenzurirano. Čez leto dni so se inšpektorji vrnili. Družinsko podjetje Progros je takrat beležilo zelene številke, a inšpektorji so ugotovili, da zaposleni niso prejeli regresa za leto 2023. V podjetju so neizplačilo komentirali z besedami, da niso vedeli, da mora biti regres izplačan v določenem zakonskem roku. Inšpektorat je podjetje oglobil, nekaj mesecev kasneje pa je dobil Progros na zahtevo Fursa prepoved zaposlovanja tujcev, nato so podjetju še blokirali račune, delavci pa so ostali brez plač.

Ob nadzoru so ugotovili tudi, da je Progros zamujal s prijavo delavcev v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Zamudo so odkrili pri štirih naključno izbranih delavcih, razkrivajo zapisniki, ki so jih na Necenzurirano pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Kazen: za podjetje 3000 evrov, za odgovorno osebo 200 evrov globe. Ker direktorice in lastnice Progrosa na sestanku z inšpektoratom ni bilo, je podjetje zastopala pooblaščena oseba. Ali je bil to Boris Mijič, ki je bil takrat prokurist, ni znano, saj so na inšpektoratu imena v zapisnikih zaradi varovanja osebnih podatkov zakrili.

Podjetje poslanca Resnice Boris Mijič so večkrat obiskali inšpektorji.
Podjetje poslanca Resnice Boris Mijič so večkrat obiskali inšpektorji.
FOTO: Bobo

Inšpektorji so med izvajanjem nadzora ugotovili tudi, da Progros pogosto menja delavce.

Nadzor so v podjetju opravili tudi novembra 2024 na enem od gradbišč, iz zapisnika pa ni razvidno, da bi ugotovili kakšne nepravilnosti.

Spomladi 2025 pa naj bi več delavcev ugotovilo, da v podjetju sploh niso več zaposleni. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so jim pokazali podpisane odpovedi, a delavci so ugotovili, da na papirjih niso njihovi podpisi. Kdo jih je torej podpisal, uradno ni mogoče preveriti, po neuradnih informacijah portala so dokumente iz podjetja na Zavod poslali v času, ko je bil Mijič že direktor in lastnik podjetja. Mijič je v tej zadevi na sodišču odgovornost za sporne dokumente prevalil na mamo.

Od avgusta 2025, ko se je Progros znašel na seznamu davčnih dolžnikov, je podjetje prenehalo z delovanjem, posle in reference pa so prenesli na nova podjetja.

Delavci so se obrnili tudi na policijo, Furs in delovni inšpektorat, kjer so skušali lani opraviti nadzor, a neuspešno. Uradno zato, ker na uradnem naslovu podjetja ni poslovnih prostorov.

Ker Mijič tudi po pozivih inšpektorata ni dostavil delovnopravne dokumentacije o delavcih, so delavci obvestili tudi policijo, ki je poslanca ovadila zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin. Mijič je letos dobil plačilni nalog, ker v novem postopku inšpektoratu ni predložil dokumentacije.

Preberi še Za Mijičeve delavce pripravljali malice, nato pa ostali brez plačila

Kot smo poročali, za družinskim podjetjem Progros niso ostali le neplačani dolgovi državi in zaposlenim, ampak tudi neporavnane obveznosti do ene od dolenjskih gostiln, ki je pripravljala malice za njihove delavce.

boris mijič progros delavci resnica

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KOMENTARJI48

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Jerry321
17. 07. 2026 09.33
Ne razumem kako to zmene še zaseda parlamentarni sedež, ko pa bi moral >ŽE SEDETI V PRIPORU
Odgovori
0 0
Nidami
17. 07. 2026 09.32
Švarc Pipan je lepo dejala ,ko mene ne bo Slovenija nima veliko možnosti.
Odgovori
-1
0 1
roten
17. 07. 2026 09.31
Vrtovec Logar Lotrič Stevanović kje je vaša politična higiena očitno ste ognojki
Odgovori
+2
2 0
milan1234
17. 07. 2026 09.31
tega modela je treba odnest iz parlammenta in to takoj
Odgovori
+3
3 0
enapi
17. 07. 2026 09.31
Zakaj še nima krogle okoli noge?
Odgovori
+2
2 0
17. 07. 2026 09.30
Stevo, če ne boš reagiral, boš pokopal stranko, pa tako dobro je kazalo !
Odgovori
+1
2 1
visoki
17. 07. 2026 09.31
kdaj je dobro kazalo,če od samega začetka vsi vemo,da je to skorumpirana stranka
Odgovori
+0
1 1
Nidami
17. 07. 2026 09.32
Nizki pozdravljeni.
Odgovori
0 0
melhijad1
17. 07. 2026 09.28
kaj sploh še dela na prostosti?
Odgovori
+7
7 0
Nidami
17. 07. 2026 09.31
Čimprej aretacija in tožilka mora biti enaka kot pri gospodu Jankoviču
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
17. 07. 2026 09.28
Grafolog z lahkoto ugotovi ali so podpisi pristni ali ne in jih primerja s pisavo recimo tega tipa in njegovih najbližjih. Vsak človek namreč ima svoj način podpisa (avtomatizem), ki se ga za strokovnjaka ne da enačiti oz. ponarediti. Mi laiki seveda tega ne moremo videti.
Odgovori
+6
6 0
visoki
17. 07. 2026 09.32
samo še pošto mora dvigniti mijić,ampak to mu je že jj povedal kako,da se izogne poštarjem
Odgovori
0 0
nekdo nov
17. 07. 2026 09.27
pa kako lahko taki kriminalci sploh kandidirajo na volitvah??? Momentalno ga je treba sabrisat iz parlamenta in jikoli več dovolit javne funkcije.
Odgovori
+9
9 0
Nidami
17. 07. 2026 09.27
Vlada,ki nima Alenko Bratušek ni dobra vlada.
Odgovori
-3
2 5
sioxxos
17. 07. 2026 09.26
Mijić - pa daj napiši že izjavo, da z 11.10. odstopaš kot poslanec državnega zbora, nato pa se loti vrnitve dolga vsem, ki si jim dolžan. Pa kdo bo poslušal to histerijo levičarskih volilcev.
Odgovori
-3
5 8
milan1234
17. 07. 2026 09.32
si isti klukec kot stevo in co..
Odgovori
0 0
tom74
17. 07. 2026 09.26
Vsi bi vlekli do 10 oktobra, mir naj dajo hinavci, ker niso čisto nič drugačni.
Odgovori
+2
2 0
nagec123
17. 07. 2026 09.25
Kaj se toliko preigravate z tem majstro? Zaprite ga in nehajte bluzut!
Odgovori
+9
9 0
Partapaki
17. 07. 2026 09.25
To je čista sleparija in nič drugega, en sam nateg, ne moreš verjet. Da ti reče da neve da mora biti regres izplačan v časovnem roku je pa taka banalnost da Bog pomagaj, pa to ve vsak radnik
Odgovori
+8
8 0
Brihtnež
17. 07. 2026 09.24
Dajte mu najvišje državno odlikovanje in neoviran dostop do državne blagajne!!!!
Odgovori
+5
6 1
GUNDABAD
17. 07. 2026 09.23
Ma sorry to ni za odstop, to je za na Dob.
Odgovori
+11
11 0
SpamEx
17. 07. 2026 09.23
A ta še ni odstopil? kaj čaka Dedka mraza?
Odgovori
+9
9 0
SLObunkeljn
17. 07. 2026 09.22
In taki potem odločajo o podpori gospodarstvu in pravicah delavcev!?
Odgovori
+7
7 0
Nidami
17. 07. 2026 09.28
Švarc Pipan mora priti zopet nazaj ,da naredi red
Odgovori
+2
3 1
Vrhovni poveljnik
17. 07. 2026 09.20
Pravi idol desničarskega podjetništva. Domoljupci so zelo ponosni.
Odgovori
+4
8 4
supergigi
17. 07. 2026 09.20
Dobro, da Resnica ni v vladi in niti ni podpisala sporazuma o sodelovanju, drugače bi imeli težave.
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+6
6 0
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