Mijič ne bo odstopil, s Stevanovićem sklenil 'moralni dogovor' o dolgovih

Boris Mijič je gostoval v oddaji televizije IDEA, kjer je pojasnjeval dolgove podjetja Progros, svoje navedbe o izobrazbi ter o tem, ali bo odstopil z mesta poslanca.

Glede slednjega je dejal, da ne namerava odstopiti in da bo nadaljeval svoje poslansko delo. "Svoje delo bom naprej opravljal v največji, najboljši moči, tako da bom ostal."

Glede spornih navedb o izobrazbi diplomiranega inženirja gradbeništva, kar sicer preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije, pa je dejal, da je šlo za napako pri izpolnjevanju obrazcev in priznal, da študija ni dokončal. "To se je zgodilo pri vpisu v kandidaturo, ko so izpolnjevali vse obrazce."

Povedal je, da je dokončal srednjo gradbeno šolo, smer gradbeni tehnik, nato pa da se je vpisal na izredni študij na fakulteti, kjer pa študija še ni dokončal.