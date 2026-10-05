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Mijič ne bo odstopil, s Stevanovićem sklenil 'moralni dogovor' o dolgovih

Ljubljana, 05. 10. 2026 11.13 pred 33 minutami 2 min branja 44

Avtor:
M.V.
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami

Poslanec Resnice Boris Mijič je v pogovoru za lokalno televizijo povedal, da ne namerava odstopiti kot poslanec državnega zbora, potem ko so bila v javnosti razkrita ozadja o podjetniških dolgovih in napačnem navajanju izobrazbe. Pojasnil je tudi, kako sta z Zoranom Stevanovićem dogovorjena glede vračila 12.000 evrov.

Boris Mijič je gostoval v oddaji televizije IDEA, kjer je pojasnjeval dolgove podjetja Progros, svoje navedbe o izobrazbi ter o tem, ali bo odstopil z mesta poslanca.

Glede slednjega je dejal, da ne namerava odstopiti in da bo nadaljeval svoje poslansko delo. "Svoje delo bom naprej opravljal v največji, najboljši moči, tako da bom ostal."

Glede spornih navedb o izobrazbi diplomiranega inženirja gradbeništva, kar sicer preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije, pa je dejal, da je šlo za napako pri izpolnjevanju obrazcev in priznal, da študija ni dokončal. "To se je zgodilo pri vpisu v kandidaturo, ko so izpolnjevali vse obrazce."

Povedal je, da je dokončal srednjo gradbeno šolo, smer gradbeni tehnik, nato pa da se je vpisal na izredni študij na fakulteti, kjer pa študija še ni dokončal.

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Potem ko je predsednik stranke Zoran Stevanović z 12.000 evri izplačal del dolgov delavcem Mijičevega podjetja, je Mijič pojasnjeval tudi glede vračila denarja predsedniku stranke. Dejal je, da se nista dogovorila o časovnici vrnitve, prav tako da nimata pisnega dogovora. "Sklenila sva moralni dogovor," je dejal. Glede ostalih dolgov, ki naj bi znašali okrog 40.000 evrov, je dejal, da je približno polovica že poplačana ter da dela na tem, da bi do konca letošnjega leta izpolnil obljubo in poplačal preostanek dolgov podjetja.

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KOMENTARJI44

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WOKEPROPAGANDA
05. 10. 2026 11.45
"Sklenila sva moralni dogovor," ...........................Stevanović in Mujić za katerim stoji Snežič! A oni vedo kaj pomeni morala?
Odgovori
0 0
cepljen
05. 10. 2026 11.45
grem is v štacuno pa bom placal z moralnim dogovorom
Odgovori
0 0
Bebo2
05. 10. 2026 11.45
baraba!
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
05. 10. 2026 11.44
Uh levaki bolo boli
Odgovori
-1
0 1
krpati
05. 10. 2026 11.44
Sploh ni potrebno kometarja za te laži......
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
05. 10. 2026 11.44
Ne daj se Borise.
Odgovori
0 0
Anejcc
05. 10. 2026 11.42
Najbolj nemoralni poslanec je sklenil moralni dogovor s predsednikom DZ. Tudi vsi smo vedeli, da ne bo odstopil. Nekateri kriminalci skrivajo svoj obraz a on ga se javno kaze. Brez sramu.
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+3
4 1
trapo
05. 10. 2026 11.42
Itak da ne bodo molzne krave spustil. Dogovor. Dobro bo vnovčil svoj glas. Z enim glasovanjem bo vse pufe pokril pa še mu bo nekaj ostalo.
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+2
3 1
čevapgpt
05. 10. 2026 11.40
Darij Krajčič, poslanec stranke LMŠ, je februarja 2019 odstopil s položaja, potem ko je iz trgovine odnesel sendvič, ne da bi ga plačal. današnji kriminalci pa več tisoč € dolžni svojim nekdanjim delavcem, pa to za njih ni kraja. Samo odstop te reši še sramote in ne pametuj z moralnimi dogovori kriminalec.
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+6
8 2
street45
05. 10. 2026 11.40
Po predvolilnem laganju in zavajanju o stanju gospodarstva, po katastrofalnem rebalansu proračuna, potem pa še tale biser. Dobr nam gre.....
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+7
8 1
SLObunkeljn
05. 10. 2026 11.40
"Sklenila sva moralni dogovor," je dejal. Če bi se dogajalo v kateri drugi državi, bi se še smejal.
Odgovori
+7
9 2
anabanana
05. 10. 2026 11.40
🤐🤐🤐🤐🤐 ni vredno komentirat 🤮🤮
Odgovori
+2
4 2
islamint
05. 10. 2026 11.39
Slej ko prej bo dolgove poravnal, sem prepričana. Jankoviču pa so milijoni, poudarim MILIJONI odpisani, tu pa vam ni nič spornega? Pa to ne moreš verjeti, kaj podpirate že najmanj 20 let. Koliko mandatov že ima? Tu pa se greste neke moralne pravičneže, pa ga je do tega pripeljal trg in plačilna nedisciplina trga.
Odgovori
-1
4 5
2mt8
05. 10. 2026 11.41
Levičarjev Jankovićeve več 10 milijonske rabote z odpisi vred ne motijo. Moti jih drobiž pri drugih ki so enakega porekla kot Janković, vendar ne-leve politične smeri.
Odgovori
+1
2 1
Un71
05. 10. 2026 11.43
Islamint, ne boš vrjel, tipa, ki mu je odpisal dolgove (bivši direktor FUrs) je sedaj zaposlil na Ljubljanskem mestnem holdingu.Peter Grum se je s 1. oktobrom 2026 zaposlil v Javnem holdingu Ljubljana (JHL). Pa nikjer ne bu ne mu.
Odgovori
+1
1 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
05. 10. 2026 11.39
Miljic in Stevo. Skupaj proti korupciji. Za zjokati.
Odgovori
+4
6 2
mb3zb6
05. 10. 2026 11.39
A bosta naša dva vodilna vernika Vrtovec in Tonin kaj komentirala 7., 8. in 10. božjo zapoved? Očitno jih zelo skrbi dobrobit kristjanov po svetu. Jih pa več kot očitno ne skrbi dobrobit kristjanov v Sloveniji.
Odgovori
+4
5 1
Gernig
05. 10. 2026 11.38
Da bi se to dogajalo v levi vladi, bi meli civilno vojno, tako pa ker se je to itak pričakovalo od desnih ne bo storjenega nič.
Odgovori
+4
6 2
PredsednikSveta
05. 10. 2026 11.38
Realno gledano, to kar gledam me izjemno razpiz*i.
Odgovori
+4
5 1
Partapaki
05. 10. 2026 11.37
sramota za državo
Odgovori
+4
5 1
čevapgpt
05. 10. 2026 11.36
kriminalci vodijo državo.
Odgovori
+10
11 1
dark Cat
05. 10. 2026 11.36
Banana država ....👍
Odgovori
+6
7 1
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