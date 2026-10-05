Mijič ne bo odstopil, s Stevanovićem sklenil 'moralni dogovor' o dolgovih

Boris Mijič je gostoval v oddaji televizije IDEA, kjer je pojasnjeval dolgove podjetja Progros, svoje navedbe o izobrazbi ter o tem, ali bo odstopil z mesta poslanca.
Glede slednjega je dejal, da ne namerava odstopiti in da bo nadaljeval svoje poslansko delo. "Svoje delo bom naprej opravljal v največji, najboljši moči, tako da bom ostal."
Glede spornih navedb o izobrazbi diplomiranega inženirja gradbeništva, kar sicer preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije, pa je dejal, da je šlo za napako pri izpolnjevanju obrazcev in priznal, da študija ni dokončal. "To se je zgodilo pri vpisu v kandidaturo, ko so izpolnjevali vse obrazce."
Povedal je, da je dokončal srednjo gradbeno šolo, smer gradbeni tehnik, nato pa da se je vpisal na izredni študij na fakulteti, kjer pa študija še ni dokončal.
Potem ko je predsednik stranke Zoran Stevanović z 12.000 evri izplačal del dolgov delavcem Mijičevega podjetja, je Mijič pojasnjeval tudi glede vračila denarja predsedniku stranke. Dejal je, da se nista dogovorila o časovnici vrnitve, prav tako da nimata pisnega dogovora. "Sklenila sva moralni dogovor," je dejal. Glede ostalih dolgov, ki naj bi znašali okrog 40.000 evrov, je dejal, da je približno polovica že poplačana ter da dela na tem, da bi do konca letošnjega leta izpolnil obljubo in poplačal preostanek dolgov podjetja.
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