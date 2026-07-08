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Slovenija

Mijič brez pojasnil glede odstopa. 'Do konca leta bom poplačal dolgove'

Ljubljana, 08. 07. 2026 08.30 pred 22 minutami 2 min branja 131

Avtor:
Ne.M. R. M.
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami

Poslanec Resnice Boris Mijič, katerega podjetje Progros nekdanjim zaposlenim in državi dolguje več deset tisoč evrov, je prvič po razkritjih stopil pred kamere. Opravičil se je delavcem in Sloveniji, obljubil je, da bo dolgove poplačal do konca leta. A javnost je ostala brez številnih pojasnil ...

Poslanec Resnice Boris Mijič je dejal, da se opravičuje Sloveniji in oškodovanim delavcem ter družinam, ki prestajajo težke čase. Žal mu je zaradi razočaranja in prevzema popolno odgovornost, je dejal. Do konca leta 2026 bo poplačal vse dolgove, je še obljubil.

"Moje karte so popolnoma odprte, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev," je še izjavil.

Kljub številnim odprtim vprašanjem Mijič ni podal dodatnih pojasnil. Med drugim je javnost ostala tudi brez pojasnil, ali bo odstopil kot poslanec in kako misli poplačati dolgove.

Spomnimo, podjetje Progros, ki je v njegovi lasti, se je v preteklih dveh letih znašlo pod drobnogledom inšpektorata za delo. Ta je med drugim v podjetju ugotovil nepravilnosti pri izplačilu regresa, sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas brez navedbe razloga ter neizročanju dokumentacije o prijavi in odjavi iz zavarovanj.

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Podjetje torej nekdanjim zaposlenim in državi dolguje več deset tisoč evrov, poslanec pa od razkritij dalje še vedno ni stopil pred kamere. Že od sredine junija Mijiča sicer ni niti v poslanskih klopeh. V tem času je njegovo delovanje v podjetju Progros pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije.

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Predsednik Resnice Zoran Stevanović je poplačal tri delavce podjetja Progros. "Mi smo zdaj zadevo zaključili in še enkrat več dokazali, da vse, kar rečemo, drži," je dejal.

V opoziciji medtem od Mijiča še vedno pričakujejo odstop, Levica pa terja tudi odstop Stevanovića z mesta predsednika DZ.

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KOMENTARJI131

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gas-112
08. 07. 2026 11.06
on bo poplačal, kaj pa jankovič, šrot, bavčar, zidar, .... kje ste napihnjenci
Odgovori
0 0
Finfer
08. 07. 2026 11.06
ta parlament je pravi cirkus politikantov kakor je evropski še sto krat večji cirkus in ta cirkus morajo pošteni delavci ki garajo 12 ur na dan in upokojenci mastno krvavo plačevati !!
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+2
2 0
igy02
08. 07. 2026 11.04
Malo dolgočasno. Imam podjetje 26 let in se mi je 2x zgodilo. Enkrat zaprli firmo na Kitajskem, s katero smo imeli cca 70% poslov. 6 mesecev je bila kruta. nisem pa delavcem nikoli nič ostal dolžan. Pa še poslanec nisem bil, da bi me obirali, he, he, he.
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0 0
royayers
08. 07. 2026 11.02
o lejga. dva meseca je rabil za dvominutno izjavo. valjda mu jo je Zoki napisal. kaksni prevaranti. prevzemas odgovornost, kakopak. koga ti flopas? odgovornost se prevzame tako, da odstopis. ampak vi veste zakaj ne, jle? preračunljivci brezsramni….
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+2
2 0
primoz1984
08. 07. 2026 11.00
cela vlade je navadna kriminalno lopovska združba, kjer bi morala biti polovica sodelujočih v zaporih
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-1
0 1
visoki
08. 07. 2026 10.59
ni imel za delavce,prodaj barko ali vikend na morju
Odgovori
0 0
Colgate
08. 07. 2026 10.58
naj prvo poplača dolgove
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
08. 07. 2026 10.58
A sem prav razumel, da bo svoje izkušnje uporabil pri sooblikovanju Gradbenega zakona?? Tole zna bit udaren zakon, bemti!
Odgovori
+3
3 0
PIKAPOLONICA1994
08. 07. 2026 10.57
To je klasika v Slo....laži, kradi in vse zanikaj, zanikaj, zanikaj....
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+3
3 0
graben
08. 07. 2026 10.57
A ne bi šel raje delat v svojo firmo, jo reševat, kot da se je začel baviti s politiko. Seveda je politika bolj donosna in brez osebnih materialnih in moralnih obveznosti !
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+4
4 0
belyugo
08. 07. 2026 10.54
Zakaj se je sploh treba pregovarjati o teh stvareh in zganjati cirkus? Tak človek v parlamentu nima kaj iskati in konec, njegove prekrške pa naj obravnava ustrezna služba kot bi vsakemu drugemu normalnemu človeku.
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+5
5 0
tito73
08. 07. 2026 10.54
Kje je sedaj zlati prinašalec Anže?
Odgovori
+5
5 0
visoki
08. 07. 2026 10.59
s lobisti na jahti
Odgovori
0 0
dzonimakaroni
08. 07. 2026 10.54
faliran "podjetnik"! Za kimajočega poslanca bo dober...
Odgovori
+5
5 0
visoki
08. 07. 2026 10.52
dokonča leta ali do oktobra,pa nič ti ne verjamem dokler ni pečat od notarja
Odgovori
+3
3 0
patogen
08. 07. 2026 10.52
Selektivna pravičnost levičarja. Zokiju odpusti 30 milijonov, Mijiću nič....
Odgovori
-6
0 6
krjola
08. 07. 2026 10.49
pa te ljudje res nimajo nobenega sramu?...pa js bi se na njegovem mestu izselil iz države in se nikol več vrnil...ta se bo ba brez sramu po parlamentu sprehajal...
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+10
10 0
patogen
08. 07. 2026 10.51
Zoki nima teh težav.
Odgovori
-3
1 4
realist9000
08. 07. 2026 10.53
tako, 26 milijonov so jim odpisali. Kako ste lahko tako nekritični levičarji. Postavite se pred gledalo.
Odgovori
-5
0 5
visoki
08. 07. 2026 10.53
JJ pa ne dviguje pošte
Odgovori
+1
2 1
tito73
08. 07. 2026 10.49
Enkrat kriminalec vedno kriminalec! Velja za celo stranko Resnica!
Odgovori
+8
9 1
primoz1984
08. 07. 2026 10.49
Mijić navaden lopov, ki nima kaj iskati v državnem zboru. Za lažnjivega Stevota pa velja enako.
Odgovori
+8
8 0
mjercedez
08. 07. 2026 10.48
"Ne bo odgovarjal na novinarska vprašanja!" Čaki mal.... a ni rekel da so njegove karte odprte?!? 🤔
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+10
10 0
wsharky
08. 07. 2026 10.48
je rekel Anže, da bo sodeloval v vladi, le se bodo resno in odgovorno lotili preprečevanja korupcije, pa je zadnje tedne bolj tiho, kot pa di kaj na to temo spregovoril
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+9
9 0
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