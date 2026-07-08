Mijič brez pojasnil glede odstopa. 'Do konca leta bom poplačal dolgove'

Poslanec Resnice Boris Mijič je dejal, da se opravičuje Sloveniji in oškodovanim delavcem ter družinam, ki prestajajo težke čase. Žal mu je zaradi razočaranja in prevzema popolno odgovornost, je dejal. Do konca leta 2026 bo poplačal vse dolgove, je še obljubil.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami Bobo



















"Moje karte so popolnoma odprte, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev," je še izjavil.

Kljub številnim odprtim vprašanjem Mijič ni podal dodatnih pojasnil. Med drugim je javnost ostala tudi brez pojasnil, ali bo odstopil kot poslanec in kako misli poplačati dolgove.

Spomnimo, podjetje Progros, ki je v njegovi lasti, se je v preteklih dveh letih znašlo pod drobnogledom inšpektorata za delo. Ta je med drugim v podjetju ugotovil nepravilnosti pri izplačilu regresa, sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas brez navedbe razloga ter neizročanju dokumentacije o prijavi in odjavi iz zavarovanj.

Podjetje torej nekdanjim zaposlenim in državi dolguje več deset tisoč evrov, poslanec pa od razkritij dalje še vedno ni stopil pred kamere. Že od sredine junija Mijiča sicer ni niti v poslanskih klopeh. V tem času je njegovo delovanje v podjetju Progros pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije.