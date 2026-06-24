Mijić še molči, vprašanj pa vedno več: pred kamere šele prihodnji teden?

Vedno več podrobnosti prihaja na dan o nenavadnem poslovanju podjetja, ki je v stoodstotni lasti poslanca stranke Resnica Borisa Mijića. Medtem ko javnost še čaka na njegova pojasnila, Mijić tudi danes na novinarska vprašanja ni odgovoril, saj je še vedno na dopustu.

Kdaj bo stopil pred kamere in odgovoril na očitke, ostaja odprto vprašanje. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović zagotavlja, da bo to kmalu.

"Prav kmalu," je dejal Stevanović. Na dodatno vprašanje, kaj to pomeni, je odgovoril: "Čas je relativen, pravite, ampak prepričan sem, da bo v naslednjem tednu že lahko stopil pred kamere."

Mijić bo moral med drugim pojasniti tudi dogovor o poplačilu dveh odprtih računov pri gradnji novega moškega zapora v Dobrunjah. Novomeški gradbinec CGP in idrijski Kolektor Koling naj bi mu plačala več kot 30 tisoč evrov, kar bi mu omogočilo poravnavo dolgov do države, med njimi neplačanih davkov in prispevkov za zaposlene.

Šlo naj bi za storitve, opravljene pri gradnji zapora, vendar podjetje Progros v pogodbeni dokumentaciji nikjer ni navedeno kot podizvajalec.

Poslanca Mijića smo poskušali poiskati tudi na uradnem naslovu podjetja Progros v ljubljanskih Dravljah. Poštni nabiralnik je bil videti dolgo neizpraznjen, v notranjosti poslovnih prostorov pa podjetje ni bilo označeno.

Stevanović ob tem pravi, da tudi sam vsak dan prejema nove informacije. "Tudi meni vsak dan prihajajo nove informacije. Veste, od vseh 88 kandidatov smo zahtevali samo potrdilo o nekaznovanosti. Zares nismo imeli možnosti, da bi se ukvarjali s finančno situacijo vseh kandidatov," je dejal.

Več deset tisoč evrov visoki dolgovi so v zadnjih dneh sprožili oster besedni spor med nekdanjim ministrom za delo in prvakom Resnice.