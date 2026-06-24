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Mijić še molči, vprašanj pa vedno več: pred kamere šele prihodnji teden?

Ljubljana, 24. 06. 2026 20.10 pred 34 minutami 3 min branja 6

Avtor:
Nika Kunaver
Progros

Kdaj bo poslanec stranke Resnica Boris Mijić stopil pred kamere in odgovoril na vse več vprašanj, povezanih z dolgovi njegovega podjetja do delavcev in države? Med drugim bo moral pojasniti tudi, zakaj je Progros opravljal dela na novem zaporu v Dobrunjah, čeprav ga v pogodbah in dopolnilih niso navedli kot podizvajalca. Zaradi Mijića so v oddaji znova padale težke besede – Mesec je celo napovedal tožbo proti predsedniku stranke. Zakaj?

Vedno več podrobnosti prihaja na dan o nenavadnem poslovanju podjetja, ki je v stoodstotni lasti poslanca stranke Resnica Borisa Mijića. Medtem ko javnost še čaka na njegova pojasnila, Mijić tudi danes na novinarska vprašanja ni odgovoril, saj je še vedno na dopustu.

Kdaj bo stopil pred kamere in odgovoril na očitke, ostaja odprto vprašanje. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović zagotavlja, da bo to kmalu.

"Prav kmalu," je dejal Stevanović. Na dodatno vprašanje, kaj to pomeni, je odgovoril: "Čas je relativen, pravite, ampak prepričan sem, da bo v naslednjem tednu že lahko stopil pred kamere."

Mijić bo moral med drugim pojasniti tudi dogovor o poplačilu dveh odprtih računov pri gradnji novega moškega zapora v Dobrunjah. Novomeški gradbinec CGP in idrijski Kolektor Koling naj bi mu plačala več kot 30 tisoč evrov, kar bi mu omogočilo poravnavo dolgov do države, med njimi neplačanih davkov in prispevkov za zaposlene.

Šlo naj bi za storitve, opravljene pri gradnji zapora, vendar podjetje Progros v pogodbeni dokumentaciji nikjer ni navedeno kot podizvajalec.

Poslanca Mijića smo poskušali poiskati tudi na uradnem naslovu podjetja Progros v ljubljanskih Dravljah. Poštni nabiralnik je bil videti dolgo neizpraznjen, v notranjosti poslovnih prostorov pa podjetje ni bilo označeno.

Stevanović ob tem pravi, da tudi sam vsak dan prejema nove informacije. "Tudi meni vsak dan prihajajo nove informacije. Veste, od vseh 88 kandidatov smo zahtevali samo potrdilo o nekaznovanosti. Zares nismo imeli možnosti, da bi se ukvarjali s finančno situacijo vseh kandidatov," je dejal.

Več deset tisoč evrov visoki dolgovi so v zadnjih dneh sprožili oster besedni spor med nekdanjim ministrom za delo in prvakom Resnice.

Preberi še Mesec Stevanoviću: To boste pojasnjevali na sodišču

V naši sinočnji večerni oddaji je bilo govora celo o aferi Fotopub, v kateri je kulturnik Dušan Smodej obtožen več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost deklet.

Stevanović je v razpravi Levici očital opustitev dolžnega ravnanja, Luka Mesec pa mu je ostro odgovoril in zavrnil vsakršno osebno povezavo s primerom. Stevanovića je opozoril, naj pazi, saj bo odgovarjal na sodišču, ta pa mu je odgovoril, da z veseljem. "Za Fotopub ne obstaja nič, kar bi mene osebno z njim povezovalo. Nič. Razen tega, da sem bil enkrat tam na razstavi, leta preden so začeli prihajati ti očitki," je še dejal Mesec.

Če se vrnemo k Mijiću – Stevanović trdi, da poslanca nihče ne more prisiliti k odstopu, Mesec pa, da se bo Mijić funkcije oklepal še nekaj mesecev zgolj zato, da bi Resnici prihranil poslanski sedež.

Če namreč poslanec odstopi v prvih šestih mesecih mandata, se volitve v njegovi volilni enoti ponovijo. To pomeni, da je lahko izvoljen tudi poslanec druge stranke.

Boris Mijić stranka Resnica Progros Zoran Stevanović Luka Mesec

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KOMENTARJI6

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Bebo2
24. 06. 2026 20.46
joj kako vam bo še žal tistim ki ste volili to stranko, samo lopovi in kriminalci
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0 0
Justice4all
24. 06. 2026 20.38
Raje Jankoviča vprašajte o povzročeni škodi in bratuškovo,katere zapitek vsi plačujemo...Od tega bogega zasebnika Slovenija ne plačuje nič....Gre se za enega poslanca in njegov glas na tehtnici...Zato cel šov....
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0 0
Noleani
24. 06. 2026 20.35
Ko bi se toliko ukvarjali z idpisanimi 29 milijoni ljubljanskega zupana. Tuke pa ceke dneve po medijih poshetnik za neksj deset tisoč
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0 0
street45
24. 06. 2026 20.38
Ponarejali so podpise delavcev, vrgli so jih iz socialnega zavarovanja brez njihove vednosti, itd... Da ne govorimo o tem kako je slučajno takoj ko je zgodba prišla na dan, mu na račun kapnila točna vsota, ki jo je bil dolžen državi.
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0 0
kovanec
24. 06. 2026 20.41
Nolean, da se razumemo z vsemi nepravilnostmi se je treba ukvarjati, da se razumemo. Pa vendar javni funkcionarji bi nam morali bit dober zgled ne pa nas na nek način "učiti" kriminalnih dejanj. Če on lahko za kaj nebi tudi jaz?
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0 0
ivan z Doba
24. 06. 2026 20.29
Pezzde!😡
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0 0
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