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Slovenija

Mijič zaprosil za 80-odstotno nadomestilo poslanske plače

Ljubljana, 22. 10. 2026 09.31 pred 1 uro 1 min branja 111

Avtor:
Ne.M.
Boris Mijič

Polletni poslanec Resnice Boris Mijič je zaprosil za nadomestilo plače. Pravico do 80-odstotnega nadomestila ima namreč vsak, ki je bil poslanec najmanj šest mesecev.

O prošnji za nadomestilo so prvi poročali v Večeru. Katerikoli bivši poslanec, ki je v poslancih klopeh sedel pol leta, lahko v 15 dneh po prenehanju mandata zaprosi za nadomestilo poslanske plače. Mijič je to storil v sredo, navaja časnik. Njegova zadnja primerljiva plača za tekoče delo je bila 5245,65 evra bruto za avgust. Nadomestilo je 80-odstotno.

Kot smo poročali, je Resnica nedavno Mijiča izključila iz stranke in ga pozvala k odstopu, kar je tudi storil.

Preberi še Resnica Mijiča izključila iz stranke, odstopil kot poslanec
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boris mijič odstop plača nadomestilo resnica poslanec

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KOMENTARJI111

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Don Muri
22. 10. 2026 10.59
Naj mu da Stevo
Odgovori
0 0
barjan?ek1
22. 10. 2026 10.59
A je tega sprevrženca v življenju sploh kdaj sram? A moram res gledati te modele iz stranke Lažnica, ki so od volitev naprej delale samo eno navadno sra...
Odgovori
0 0
NeNebinarni
22. 10. 2026 10.58
Res iskrene čestitke vsem, ki ste volili te lažnive, prepotentne balkance s kriminalno preteklostjo, ki se skrivajo za imenom Resni.ca!
Odgovori
0 0
ArkaMast
22. 10. 2026 10.58
TO JE NAŠ DENAR!!! ..........KDOR NE DELA NAJ NE JE!!!! .............DRŽAVI NI NIČ DAL, SAMO JEMLJE!!! ..............DELAVCEV NI PLAČAL ON PA 5K ZA NIČ NAREJENEGA..... In pol bojo po javnem sektorju polkli. ...SRAMOTA
Odgovori
0 0
Victoria13
22. 10. 2026 10.57
Vse to lahko, ker so tako odločili prejšnji poslanci, v prejšnjih vladah in na ta način poskrbeli za svoje riti! Mijić je samo vzel tisto, kar mu pripada!
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+1
1 0
devlon
22. 10. 2026 10.56
prosim, ne iz mojih davkov..
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+1
1 0
Definbahija
22. 10. 2026 10.55
Pravilno!!! Na njegove reference si zasluži vsaj 38 mesecev 186% poslansko plačo. Ker te izkušnje niso kr tko. So skoraj overjene
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+5
5 0
tech
22. 10. 2026 10.52
In to prosi nekdo, ki je državi dolžan denar.
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+10
10 0
yss
22. 10. 2026 10.51
Pa kaj.. on samo vzame tam, kjer lahko. Naša vlada samo tuši Slovnijo, ker lahko.. Pa nič..Demokracija je predvidena za narod, ki si jo zasluži jo brani in spoštuje.
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+3
4 1
jugatneme
22. 10. 2026 10.51
Za 6 mesecev blefiranja je že do sedaj prejel preveč, če mu zakon omogoča 80% nadomestilo plače, še napišite za koliko mesecev. Verjamem da je proporcionalno na čas ogrevanja državnega stola. Bo Mijić temu sledil z odhodom na zavod za zaposlovanje? Firme baje več nima!?! Na se drži zastonjskarstva kot klop žrtve.
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+3
4 1
FORTUDO1
22. 10. 2026 10.51
Če je to opcijo izkoristila bivša predsednica parlamenta in cel kup ostalih bivših poslancev, zakaj pa potem tega nebi storil še Mijič, če zakonodaja to dopušča.
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-2
2 4
Ne levi ne desni
22. 10. 2026 10.57
Spet eden, ki brez zgodovine ne zna komentirat. Klakočarjeva je po sposobnosti svetlobna leta pred njim in je mandat končala, a štekaš.
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0 0
tech
22. 10. 2026 10.51
Saj je sam podal pisno odstopno izjavo s poslanske funkcije, zakaj bi dobil nadomestilo poslanske plače. Če mu to odobrijo, smo res banana države. Če mu bodo odobrili, jo bo dobil za nagrado, ker je goljuf držal štango vladi.
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+6
7 1
Definbahija
22. 10. 2026 10.56
To je isto kot da bi na delu dal odpoved in pol zahteval odpravnino 🤣
Odgovori
0 0
bilabong 2
22. 10. 2026 10.50
Ja kaj hočmo takle mamo,najboljš da pridejo francoski študentje in uredijo parlament.
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+4
5 1
Smuuki
22. 10. 2026 10.49
Kaj pa glasbeno željo mu bomo tudi uresničili?
Odgovori
+3
4 1
PEPINA
22. 10. 2026 10.48
Ta bi moral še kaj vrniti,
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+2
3 1
Sickk 2
22. 10. 2026 10.44
Gremo zberat podpise za referendum, da si tega iz*ecka deportera iz slovenije pa njemu podobne..
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+10
11 1
Rock n rolling
22. 10. 2026 10.47
Kar celo sedanjo zasedbo vlade bi blo potrebno deportirat. Morda kam v Sibirijo, Putinu😉😂
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+6
7 1
TheEqualizerr
22. 10. 2026 10.43
Ni problem Mijić, problem je sistem, ki to omogoča.
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+15
15 0
jugatneme
22. 10. 2026 10.53
Res je, najbolj nor je tisti, kateri ne izkoristi kar nora država ponuja.
Odgovori
+1
1 0
Rock n rolling
22. 10. 2026 10.41
A zato se je torej tako 'zavlačevalo', da bo 'revček' dobil nadomestilo čez 4 jurje/mesec btto....hehehehe, pa saj to je vse skupaj ena velika burleska Resnice, s predsednikom državnega zbora na čelu🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤮
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+12
12 0
Rock n rolling
22. 10. 2026 10.43
...kako dolgo pa lahko prejema to nadomestilo, a kdo ve?
Odgovori
0 0
Andrej3333
22. 10. 2026 10.46
Šest mesecev.
Odgovori
0 0
Rock n rolling
22. 10. 2026 10.50
...👏bravo,Slovenija👏
Odgovori
+1
1 0
majsterinegasrat
22. 10. 2026 10.40
Mijič bojda v parlamentu ni naredil nič dobrega za Slovenijo? Kaj pa je naredil npr Peter Vilfan, ki jr prav tako prejemnik tega nadomestila, razen da je kot poslanec pijan na prehodu za pešce zbil 84 letnika in ga hudo poskodoval, za kar je bil sicer obsojen pogojno? Mijič kolikor vem sicer ni bil obsojen. O Vilfanu se seveda ne piše, ker ni trn v peti Golobajzlovi koruptivni kliki.
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+1
7 6
Ne levi ne desni
22. 10. 2026 10.43
A lahko vi s Trstenjakove že enkrat pozabite na zgodovino, prav zoprni ste že s tem očitanjem, a znate mal pogledat v prihodnost, ne vem zakaj ste potem koalicija, takih ne rabimo.
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+4
7 3
Uporabnik1935308
22. 10. 2026 10.48
O kakšnem Vilfanovem nadomestilu pa ti sanjaš?
Odgovori
+2
2 0
GIANT
22. 10. 2026 10.40
Nekateri res ne poznajo sramu.
Odgovori
+10
10 0
Smuuki
22. 10. 2026 10.50
Saj veš od kje je pripujsal. Same pravice nobene odgovornosti. Vsi si tako predstavljajo Slovenijo
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-1
0 1
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