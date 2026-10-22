Mijič zaprosil za 80-odstotno nadomestilo poslanske plače

O prošnji za nadomestilo so prvi poročali v Večeru. Katerikoli bivši poslanec, ki je v poslancih klopeh sedel pol leta, lahko v 15 dneh po prenehanju mandata zaprosi za nadomestilo poslanske plače. Mijič je to storil v sredo, navaja časnik. Njegova zadnja primerljiva plača za tekoče delo je bila 5245,65 evra bruto za avgust. Nadomestilo je 80-odstotno.

Kot smo poročali, je Resnica nedavno Mijiča izključila iz stranke in ga pozvala k odstopu, kar je tudi storil.