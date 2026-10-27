Mijiča bo v parlamentu nadomestila Martina Haring

Odhod Borisa Mijiča, ki je po več razkritih aferah, izključitvi iz stranke in pozivu sveta stranke k odstopu zapustil poslanski stolček, je odprl vprašanje, kdo ga bo nasledil.
Kot prvi je mandat v solzah zavrnil naslednji po vrsti – Slavko Moharič. Naslednji na seznamu je bil Mirko Radujković, ki je prav tako odpovedal funkciji.
Poslanskega stolčka ni želela zasesti niti naslednja v vrsti, Marjana Matjašič. Sledila je zavrnitev Anite Bratinščak Hanželič, kot peta v vrsti pa je mandat zdaj sprejela Martina Haring. Ta je kandidirala v volilnem okraju Ptuj 3 in prejela 799 glasov volivcev oz. 6,09 odstotka.
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