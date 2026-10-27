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Slovenija

Mijiča bo v parlamentu nadomestila Martina Haring

Ljubljana, 27. 10. 2026 10.51 pred 1 uro 1 min branja 57

Avtor:
M.S. R.M.
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami

Resnica je po odstopu poslanca Borisa Mijiča in štirih zavrnitvah potencialnih kandidatov našla novo poslanko. Poslanski skupini v državnem zboru se bo pridružila Martina Haring, ki je sprejela poslanski mandat.

Odhod Borisa Mijiča, ki je po več razkritih aferah, izključitvi iz stranke in pozivu sveta stranke k odstopu zapustil poslanski stolček, je odprl vprašanje, kdo ga bo nasledil.

Kot prvi je mandat v solzah zavrnil naslednji po vrsti – Slavko Moharič. Naslednji na seznamu je bil Mirko Radujković, ki je prav tako odpovedal funkciji. 

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Poslanskega stolčka ni želela zasesti niti naslednja v vrsti, Marjana Matjašič. Sledila je zavrnitev Anite Bratinščak Hanželič, kot peta v vrsti pa je mandat zdaj sprejela Martina Haring. Ta je kandidirala v volilnem okraju Ptuj 3 in prejela 799 glasov volivcev oz. 6,09 odstotka. 

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resnica martina haring

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KOMENTARJI57

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štajerc65
27. 10. 2026 12.11
Za roko dvigovati v koaliciji bo dobra, ne rabiš zato biti svetovno izobražen.
Odgovori
0 0
štajerc65
27. 10. 2026 12.10
Pa so le eno našli in pregovoril da zastopa njihove ideje.
Odgovori
0 0
Celikos
27. 10. 2026 12.10
799 glasov, malo se mi zdi
Odgovori
0 0
kala 09
27. 10. 2026 12.06
O super,fletna dečva.
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
27. 10. 2026 12.03
Težko jo takole preko slike ocenim. Moral bi jo nago videt. 🤷
Odgovori
0 0
Hind Rami Iyad Rajab
27. 10. 2026 12.00
vsi resničarji so isti kot janševiki...celo bivši komunist lažnivi janša je njihovem shodu sekte zakrulil za mijića...pa kaj če nekdo nekaj ni plačal...
Odgovori
+4
6 2
Žmavc
27. 10. 2026 12.04
To vi levali tolerirate. Zakaj tak jok?
Odgovori
-1
0 1
KatiFafi
27. 10. 2026 12.00
Bravo, uspešno delo.
Odgovori
-1
3 4
Rudar
27. 10. 2026 12.03
Ha, ha...sreča ne bo dovolj.
Odgovori
+2
2 0
Hind Rami Iyad Rajab
27. 10. 2026 11.58
sodelavka v voznem parku s 799 glasovi vam bo krojila janšistični danes, jutri...pojutrišnjem....
Odgovori
+3
6 3
Thor78
27. 10. 2026 12.03
Bratuškova jih še toliko ni dobila in jo je sončni kralj
Odgovori
+2
3 1
Žmavc
27. 10. 2026 12.04
Tudi tebi ga bo.
Odgovori
0 0
yolli
27. 10. 2026 11.57
Pa bo spet levica dobila materjal za nabijanje....
Odgovori
-3
2 5
Rudar
27. 10. 2026 12.04
Tokrat tudi opravičeno, kar se pri njih redko zgodi.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
27. 10. 2026 11.57
Vse za obrambo neizvoljenega Janše.
Odgovori
+7
9 2
Žmavc
27. 10. 2026 12.05
Predsednika vlade se ne voli.
Odgovori
-1
0 1
tito73
27. 10. 2026 11.54
Ona je ambasadorka resnice! 😂😂😂
Odgovori
+3
4 1
šnorki
27. 10. 2026 11.49
..pa golobizem sem pozabila....
Odgovori
-3
1 4
baldahin
27. 10. 2026 11.49
Stranke, kot je Resni.ca, niso vzrok bolezni slovenske družbe, temveč simptom vročine. So termometer, ki kaže, da ima telo vnetje. Nevarnost pa nastopi takrat, ko ljudje začnejo verjeti, da bo razbitje termometra ali poslušanje tistega, ki zanika obstoj bolezni, prineslo ozdravitev. Dolgoročno takšne stranke ne gradijo ničesar novega; hranijo se z razkrojem institucij, ne ponujajo pa realnih orodij za upravljanje sodobne države. Ker takšne stranke živijo od jeze in frustracij ljudi, nimajo nobenega interesa, da bi se problemi dejansko rešili. Če bi se zdravstvo uredilo in bi pravna država delovala bolje, bi Resni.ca izgubila razlog za obstoj. Zato v javni prostor ne prinašajo operativnih predlogov zakonov ali kompromisov, temveč stalno vzdržujejo visoko temperaturo nezadovoljstva. Lep primer je vzvišena Kokot, ki s pomočjo otroških gestikulacij na veliko in na široko vztrajno plasira neverjetne umotvore, tu je potem hlipajoči čustveno razrvani "nočem,nočem" (ne)kandidat, o Mijiću in Stevotu pa je bilo že itak vse napisano. Kako dolgo želimo gledati ta živi freak show Resnice je odvisno od volilcev. Če se volilci ne zganemo bodo metastaze ala Resnica v kratkem dobile družbo raznih Pošten.ost, Zaupa.nje, Pravi.ca...
Odgovori
+5
9 4
Frotirka
27. 10. 2026 12.00
to velja za aktualno vlado v celoti…
Odgovori
+1
2 1
MartaLu
27. 10. 2026 12.11
podpis......res lepo napisano.
Odgovori
0 0
prim20
27. 10. 2026 11.48
Pred kratkim je še delala v Wellcum
Odgovori
+2
5 3
patriot200
27. 10. 2026 11.50
tina ja se dons dela
Odgovori
+2
4 2
KatiFafi
27. 10. 2026 12.00
to ti je Tina prišepnila? :D
Odgovori
+1
1 0
osservatore
27. 10. 2026 11.47
Za razliko od u iber izobraženega diplomiranega strokovnjaka Mijića ima ženska menda nek magisterij. In to je tudi vse.
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+0
1 1
mb3zb6
27. 10. 2026 11.49
Nima magisterija. Tiso je soimenjakinja - logopedinja iz sosednje Avstrije.
Odgovori
+4
4 0
mb3zb6
27. 10. 2026 11.55
pardon - napisano ima, da je magistrica poslovnih ved ... no sej, njen šef je bil tudi doktor. Pod tem imenom in priimkom sicer na hitro nič ne najde.
Odgovori
+0
1 1
šnorki
27. 10. 2026 11.46
Ravnokar ne smem napisat besed pri..., golobradezi, drh.., vse kar spodaj ze pise
Odgovori
+0
2 2
mb3zb6
27. 10. 2026 11.46
O, kok je zafrknila unga "športnika", k je že dal Stevotu izjavo, da on je pa pripravljen prevzed mandat.
Odgovori
+3
4 1
PSIHOTERAPEVT
27. 10. 2026 11.45
Ravna kot zemlja :D ahHAHahA
Odgovori
+1
2 1
Frzenk
27. 10. 2026 11.45
sam, da bo dobra plača.....tale nou dolg
Odgovori
+2
3 1
PredsednikSveta
27. 10. 2026 11.45
Torej to je ta nov človek, ki podpira lažnivo stranko. got it.
Odgovori
+6
7 1
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