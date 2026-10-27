Mijiča bo v parlamentu nadomestila Martina Haring

Odhod Borisa Mijiča, ki je po več razkritih aferah, izključitvi iz stranke in pozivu sveta stranke k odstopu zapustil poslanski stolček, je odprl vprašanje, kdo ga bo nasledil.

Kot prvi je mandat v solzah zavrnil naslednji po vrsti – Slavko Moharič. Naslednji na seznamu je bil Mirko Radujković, ki je prav tako odpovedal funkciji.