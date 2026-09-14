Mijičeva družina po volitvah začela graditi hišo na obrobju Ljubljane?

Kot pravi Stevanović: " Jaz nisem bil niti udeležen na tem svetu stranke oziroma sem se udeležil za pet minut. Mi vemo, da gospod Mijič ima neko breme, ampak ni on človek, ki je mandat pripeljal v parlament, ampak ga je stranka Resni.ca in jaz popolnoma zaupam svetu. Naj se odločijo tako, kot je prav. Jaz sem povedal moje mnenje, da bi morali mi človeka izključiti. "

Po več razkritjih, da poslanec Mijič državi in nekdanjim zaposlenim dolguje na desetine tisoče evrov, je njegov šef Stevanović julija napovedal najmanj izključitev iz stranke. A tega ukrepa zoper Mijiča svet stranke, ki se je sestal dva meseca po tej napovedi, ni sprejel. Znano ni niti, ali so o tem sploh razpravljali. Ravno nasprotno – Mijiču so, kot kaže, dali še eno priložnost. Od njega zdaj pričakujejo, da v roku 30 dni predloži dodatna pojasnila. In kaj na takšno odločitev pravi prvak stranke?

Kljub jasnemu stališču pa ni jasno, ali je med kratkim obiskom sicer enega najpomembnejših sestankov njegove stranke to izrazil tudi pred glavnimi predstavniki stranke. Odgovore na več naših vprašanj smo želeli pridobiti tudi danes, a predstavniki Resnice za izjavo pred kamero niso bili na voljo. Iz stranke so pisno sporočili le, da tega, kdo je bil na seji, ne morejo razkriti, da pa je bila seja sklepčna. "Vse ostale informacije bomo javnosti predali, ko bomo imeli oblikovan končni sklep – najhitreje ob naslednji seji sveta," so zapisali.

Rok za predložitev pojasnil bo sicer potekel 12. oktobra. Po tem datumu pa odstop poslanca, h kateremu ga sicer ne morejo prisiliti, ne bi več vplival na poslanski mandat stranke. Portal Necenzurirano ob tem danes razkriva še, da si je Mijičeva družina tik po volitvah v okolici Ljubljane kljub dolgovom začela graditi 320 kvadratnih metrov veliko hišo. Mijič pa se na naše klice in sporočila tudi danes ni odzival.

Stevanović: "Nihče v prvih šestih mesecih do sedaj ni nikoli odstavil poslanca takoj po volitvah. Tako da zakaj bi bili mi drugačni?"

Četudi so svoj program temeljili prav na obljubah o drugačni politiki, kar je Stevanović dejal tudi v našem predvolilnem intervjuju. Stevanović: "Dovolj je, da vedo, da želimo pripeljati novo politiko – politiko, ki bo delovala v njihovo korist."