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Za Mijičeve delavce pripravljali malice, nato pa ostali brez plačila

Ljubljana, 16. 07. 2026 19.32 pred 1 uro 3 min branja 108

Avtor:
Rene Markič Mojca Hanžič
Boris Mijič

Po valu afer razkrivamo novo obremenjujočo zgodbo Borisa Mijiča. Za družinskim podjetjem Progros niso ostali le neplačani dolgovi državi in zaposlenim, ampak tudi neporavnane obveznosti do ene od dolenjskih gostiln. Ta je ostala brez plačila za malice, ki jih je pripravljala za njegove delavce. Ker ima Progros blokirane račune, dolga ne more izterjati niti prek sodišča, čeprav je to že odobrilo izvršbo.

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Zgodba sega v lansko leto, ko so v eni od dolenjskih gostiln med gradnjo stavbe delavcem podjetja Progros tri mesece pripravljali malice – vsak dan za 15 ljudi. "Glede na veliko količino malic smo jim spustili ceno. Nekajkrat smo jim malice zaradi kopice dela odpeljali tudi na delovišče," so nam povedali v gostinskem lokalu.

Zapletlo se je po prvem mesecu. Iz podatkov, ki smo jih prejeli v uredništvo (po dogovoru z lastniki gostilne smo določene podatke zakrili), izhaja, da jim Boris Mijič dolguje več tisoč evrov.

Opomin pred tožbo kaže, da je bil od štirih računov za kosila in pijačo poravnan zgolj prvi. Lastniki gostilne pa od marca, aprila in maja lani od Mijiča neuspešno terjajo več kot 3600 evrov.

Ker Mijič računov ni poravnal, so upniki sprožili izvršbo prek sodišča. Vendar pa je medtem zaprl račune svojega podjetja. Dolga tako kljub pravnomočni izvršbi ne morejo rubiti. Sodišče je izvršbo dovolilo že pred skoraj enim letom, a denarja do danes niso prejeli.

Prav zato je nenavadno, da Mijič zdaj posluje prek ženinega s. p.-ja, ki je namembnost lani iz podjetja za kozmetično in zdravstveno dejavnost spremenila v gradbeno podjetje. V središču spornih poslov poslanca Resnice pa so vseskozi tudi njegovi starši.

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Njegova mama Sveta Mijić, ki je bila pred Mijičem lastnica Progrosa in je že v tem času začela ustvarjati zdaj zloglasen dolg do države in delavcev, je lani kupila še četrtinsko lastništvo v gradbenem podjetju. Direktor podjetja Gradbene rešitve pa je zopet Mijičev oče Miladin. Podjetje je sicer prijavljeno na sedežu ljubljanske upravne enote, a njihovih prostorov ali nabiralnika nismo našli.

Sta pa starša, kot je včeraj razkrila Televizija Slovenija, kupila tudi novo podjetje IM-Konstruktor, ki pa si nabiralnik deli še z okoli 600 podjetji. Bi ustanavljanje in prevzemanje novih podjetij tako lahko pomenilo prenos poslov s propadlega Progrosa na nova, nezadolžena podjetja?

Mijič danes pisno odgovarja, da pričakuje, da se njegova javna funkcija, torej poslanska, ne bo povezovala z obveznostmi podjetja, za katere da ni imel niti pristojnosti niti odgovornosti. Vendar gre za poslanca in tako za absolutno javno osebo.

Kaj o aferah poslanca Mijiča pravijo njegovi volivci?

Čeprav je Ljubljančan, je Mijič kandidiral v volilnem okraju Gornja Radgona, kjer je dobil 1044 glasov. Pa bi ga tam podprli še enkrat?

Večina domačinov, s katerimi smo govorili, sploh ne ve, da je bil poslanec Resnice izvoljen prav v Gornji Radgoni. Menijo pa tudi, da dandanes nihče več ne voli poslancev, temveč stranko.

A vsi so obenem tudi kritični in jasni, da bi moral oditi iz poslanskih vrst. Puščico pa ob tem usmerjajo tudi v druge. "To bi jih tri četrtine morale iti iz parlamenta. Koliko je ovadenih, koliko je bilo kaznovanih," je dejala ena od domačink. In še eden: "Nima smisla. Sploh ne vem, kaj se gremo v tej Sloveniji. Že to, da so lahko obsojeni ljudje v vladi ... brez komentarja."

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KOMENTARJI108

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teofil
16. 07. 2026 21.09
Dobro da je Mijič,goljufivih poslancev Svobode,koruptivnuh poslancev SD in levičarskih revediratov mediji ne omenjate.Ljubljanska Kraljica se vam še vedno smeji v ekrane,ne leva ne desna vlada ne bo razbila sodnjiške in odvetniške mafije,brez čistk ne bo rešitve
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
16. 07. 2026 21.08
Kriminal sigurno, ampak pustimo litijsko pa računalnike stat...
Odgovori
-1
0 1
Ananas3456
16. 07. 2026 21.07
Rene pa Mojca dajmo še po bolj pomembnih stvareh brskat. Gospod 10% , pranje oz. kraja denarja preko firme na štajerskem, visoka odpravniana Darsu, kupovanje parcel z občinskim denarjem itd...
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+0
1 1
SAKOSAKO
16. 07. 2026 21.06
Če bi imel malo vesti bi moral sam odstopiti že nekaj časa nazaj!
Odgovori
+1
1 0
optimist11
16. 07. 2026 21.05
Ta afera ni več problem samo Resnice. S svojo neaktivnostjo so stranke koalicije dokazale, da jim je mar samo za oblast. Podpirali bodo vojne, privatizacijo in bogatenje posameznikov , delovne ljudi in upokojence pa prepustili revščini. JJ tuje agencije sploh ne omenjajo, doma se pa prikazuje , kot da je celotna EU komaj čakala na njegovo vrnitev. Počakajmo prvih 100dni , potem bo pa potrebno ukrepat.
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+4
4 0
Con-vid 1984
16. 07. 2026 21.02
Kako je kaj z vsebino črne kocke?? A ja, mali mijič, čokolino mafia je sedaj hudo pomemben.
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+3
4 1
GAYPLANET
16. 07. 2026 21.00
Kriminal! Odstop!
Odgovori
+6
7 1
Deep1
16. 07. 2026 21.00
Začetek konca vlade!
Odgovori
+2
5 3
Con-vid 1984
16. 07. 2026 21.03
🤣
Odgovori
-2
0 2
Alfaa
16. 07. 2026 20.59
Seveda,da ni prav,da ima poslanec take rabote ampak,če ne bil od Stevota nebi nikoli tega vedeli. Je pa takih primerov v državi veliko.
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-1
3 4
pager
16. 07. 2026 20.59
temu Mijiću, boste novinarji še kožo slekli, veliko večji Mijiči pa hodjo v pelc mantlih okol in se smejijo, pa so miljoni omenjeni pri njih !!!
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-2
2 4
oberkreiner
16. 07. 2026 20.53
Stevo bo na kant prišel, ko bo vse to poplačal...😅
Odgovori
+6
6 0
Vrana in vrabček
16. 07. 2026 21.00
Saj ne placuje on iz lastnega žepa.
Odgovori
+2
2 0
visoki
16. 07. 2026 21.01
stevo že naveliko krade,da izplača mijića
Odgovori
+3
3 0
Con-vid 1984
16. 07. 2026 20.53
*eba, čista, sam mijič je mala ribica,....bi blo fer da država tudi njemu odpiše dolg 🤔
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-2
3 5
Valkidžija
16. 07. 2026 21.03
Če ga je opankoviču, potem ga naj tudi njemu.
Odgovori
+0
1 1
anjerd
16. 07. 2026 20.51
Saj ni čudno, da je bil izvoljen, poglrjte kaj imamo v občini, same nesposobneže.
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+1
2 1
baldahin
16. 07. 2026 20.50
Medtem ko se tu naetgujemo z enim kurjim tatom, ki ni vreden našega časa, v ozadju veliki Nosferatu v miru vleče poteze, ki nas bodo v kratkem naredile za finančne, ekonomske in socialne invalide. In to ne samo nas ampak nekaj prihodnjih generacij. Resni.ca je samo tampon stranka, ki vpija ljudski odpor in negodovanje, da lahko Veliki pleni po mili volji. Prej ko pade Resni.ca, prej bo padel tudi Taglavni.
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+7
8 1
r.h.
16. 07. 2026 20.47
Še dobro da niso šli v koalicijo. To bi bil spet en velik madež na SDS. Spet bi bili oni krivi
Odgovori
-1
3 4
Vrhovni poveljnik
16. 07. 2026 20.54
SDS je tako umazana, da se noben madež na njej ne vidi več. Stevano ić, Logar in NSijevski konglomerat pa so itak le SDSovi sateliti, ki so poskrbeli le za zavajanje volilcev. Janezs je le izvedel Mosadov načrt, saj ga je slovenska protigenocidna politika preveč motila in je postavil cionistično vlado.
Odgovori
+6
7 1
SkokecPokec
16. 07. 2026 20.47
Nekoč davno je nekdo napisal v knjigo. Pos. odr. ni. Ker je bila pisava malo čudna je bilo prebrati kot pes odurni... Saj ne da bi gospoda zagovarjal. Tudi kritiziram ga ne. Celotne zgodbe ne poznam. Tudi mediji, dvomim, da poznajo vso zgodbo. Njim je pomembno zgolj da imajo senzacijo. Kaj pa Istrabenz, pa SCT, pa Ljubljanske stožice. A so vse te zadeve poplačane? Kaj pa če temu možu tudi niso plačali za opravljeno delo in je potegnil kratko. Oziroma so kratko potegnili njegovi zaposleni, ki so garali za minimalac, na koncu pa še minimalca niso dobili.
Odgovori
+2
3 1
Mclaren
16. 07. 2026 20.45
En nabiralnik in 600 podjetij. Pa tu se ne ve, kdo pije in kdo plača.
Odgovori
+5
7 2
Mclaren
16. 07. 2026 20.46
Desnuharski sektor.
Odgovori
+4
7 3
svoboda1234
16. 07. 2026 20.43
Sedaj je slika že bolj jasna,stevo zavarovalnice,mijič delavcev državo itnpr.mafija na slikah predvolilnih shodov,ajoj Slovenija kam greš
Odgovori
+5
7 2
biggie33
16. 07. 2026 20.43
Stevanović bo uredil zadevo z Mijićem tako kot je treba, prepričan sem.. oktobra.. pa če se vsi levičarji na trepalnice postavijo, ne bo prej..
Odgovori
-2
7 9
Mclaren
16. 07. 2026 20.45
Ha ha ha ha ha ha
Odgovori
+0
2 2
Celjan78
16. 07. 2026 20.40
Po logiki domoljupcev je javna uprava leva in v njej sami lenuhi! Po drugi strani pa so v gospodarstvu sami pridni desničarji. Seveda ta logika že statistično ne more biti pravilna.
Odgovori
+7
11 4
Bolfenk2
16. 07. 2026 20.42
V večini je tako, seveda so tudi izjeme
Odgovori
-1
6 7
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