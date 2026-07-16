Za Mijičeve delavce pripravljali malice, nato pa ostali brez plačila

Zgodba sega v lansko leto, ko so v eni od dolenjskih gostiln med gradnjo stavbe delavcem podjetja Progros tri mesece pripravljali malice – vsak dan za 15 ljudi. "Glede na veliko količino malic smo jim spustili ceno. Nekajkrat smo jim malice zaradi kopice dela odpeljali tudi na delovišče," so nam povedali v gostinskem lokalu.
Zapletlo se je po prvem mesecu. Iz podatkov, ki smo jih prejeli v uredništvo (po dogovoru z lastniki gostilne smo določene podatke zakrili), izhaja, da jim Boris Mijič dolguje več tisoč evrov.
Opomin pred tožbo kaže, da je bil od štirih računov za kosila in pijačo poravnan zgolj prvi. Lastniki gostilne pa od marca, aprila in maja lani od Mijiča neuspešno terjajo več kot 3600 evrov.
Ker Mijič računov ni poravnal, so upniki sprožili izvršbo prek sodišča. Vendar pa je medtem zaprl račune svojega podjetja. Dolga tako kljub pravnomočni izvršbi ne morejo rubiti. Sodišče je izvršbo dovolilo že pred skoraj enim letom, a denarja do danes niso prejeli.
Prav zato je nenavadno, da Mijič zdaj posluje prek ženinega s. p.-ja, ki je namembnost lani iz podjetja za kozmetično in zdravstveno dejavnost spremenila v gradbeno podjetje. V središču spornih poslov poslanca Resnice pa so vseskozi tudi njegovi starši.
Njegova mama Sveta Mijić, ki je bila pred Mijičem lastnica Progrosa in je že v tem času začela ustvarjati zdaj zloglasen dolg do države in delavcev, je lani kupila še četrtinsko lastništvo v gradbenem podjetju. Direktor podjetja Gradbene rešitve pa je zopet Mijičev oče Miladin. Podjetje je sicer prijavljeno na sedežu ljubljanske upravne enote, a njihovih prostorov ali nabiralnika nismo našli.
Sta pa starša, kot je včeraj razkrila Televizija Slovenija, kupila tudi novo podjetje IM-Konstruktor, ki pa si nabiralnik deli še z okoli 600 podjetji. Bi ustanavljanje in prevzemanje novih podjetij tako lahko pomenilo prenos poslov s propadlega Progrosa na nova, nezadolžena podjetja?
Mijič danes pisno odgovarja, da pričakuje, da se njegova javna funkcija, torej poslanska, ne bo povezovala z obveznostmi podjetja, za katere da ni imel niti pristojnosti niti odgovornosti. Vendar gre za poslanca in tako za absolutno javno osebo.
Kaj o aferah poslanca Mijiča pravijo njegovi volivci?
Čeprav je Ljubljančan, je Mijič kandidiral v volilnem okraju Gornja Radgona, kjer je dobil 1044 glasov. Pa bi ga tam podprli še enkrat?
Večina domačinov, s katerimi smo govorili, sploh ne ve, da je bil poslanec Resnice izvoljen prav v Gornji Radgoni. Menijo pa tudi, da dandanes nihče več ne voli poslancev, temveč stranko.
A vsi so obenem tudi kritični in jasni, da bi moral oditi iz poslanskih vrst. Puščico pa ob tem usmerjajo tudi v druge. "To bi jih tri četrtine morale iti iz parlamenta. Koliko je ovadenih, koliko je bilo kaznovanih," je dejala ena od domačink. In še eden: "Nima smisla. Sploh ne vem, kaj se gremo v tej Sloveniji. Že to, da so lahko obsojeni ljudje v vladi ... brez komentarja."
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