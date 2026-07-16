Za Mijičeve delavce pripravljali malice, nato pa ostali brez plačila

Zgodba sega v lansko leto, ko so v eni od dolenjskih gostiln med gradnjo stavbe delavcem podjetja Progros tri mesece pripravljali malice – vsak dan za 15 ljudi. "Glede na veliko količino malic smo jim spustili ceno. Nekajkrat smo jim malice zaradi kopice dela odpeljali tudi na delovišče," so nam povedali v gostinskem lokalu.

Zapletlo se je po prvem mesecu. Iz podatkov, ki smo jih prejeli v uredništvo (po dogovoru z lastniki gostilne smo določene podatke zakrili), izhaja, da jim Boris Mijič dolguje več tisoč evrov.

Opomin pred tožbo kaže, da je bil od štirih računov za kosila in pijačo poravnan zgolj prvi. Lastniki gostilne pa od marca, aprila in maja lani od Mijiča neuspešno terjajo več kot 3600 evrov.

Ker Mijič računov ni poravnal, so upniki sprožili izvršbo prek sodišča. Vendar pa je medtem zaprl račune svojega podjetja. Dolga tako kljub pravnomočni izvršbi ne morejo rubiti. Sodišče je izvršbo dovolilo že pred skoraj enim letom, a denarja do danes niso prejeli.

Prav zato je nenavadno, da Mijič zdaj posluje prek ženinega s. p.-ja, ki je namembnost lani iz podjetja za kozmetično in zdravstveno dejavnost spremenila v gradbeno podjetje. V središču spornih poslov poslanca Resnice pa so vseskozi tudi njegovi starši.