Miki Vlahovič: Ni mi lahko, težko mi je

Le kdo ne pozna pesmi Ta zelena dežela? To je že ponarodela uspešnica skupine Victory, ki je ustvarjala 35 let. Zdaj pa se ta skupina razhaja s pevcem in ustanovnim članom Mikijem Vlahovičem. Ni lahko končati 35 let dolge zgodbe, zato je Vlahoviča obiskal njegov prijatelj Aleksander Pozvek in preveril, kako je glasbenik in kakšen je njegov potencial za samostojno pot.