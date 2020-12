Miklavž otroke pozdravil prek spleta, darila pa je izročil kar v avtomobile

Epidemija je nekoliko prekrižala načrte tudi prvemu decembrskemu dobremu možu svetemu Miklavžu, ki se je na sprevodih navadno z družinami sprehodil po mestih in otrokom delil darila. A vseeno obljublja, da otrok, ki ga nestrpno pričakujejo, ne bo razočaral. Miklavževanje se je večinoma preselilo na splet in Miklavž je tako otroke letos pozdravil kar prek ekranov. V Grosuplju pa se je znašel po svoje. Otroke je čakal pred župniščem, kamor so jih pripeljali starši in jim darila izročil kar v avtomobile.

