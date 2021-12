To noč nosi darila prvi decembrski dobri mož, Miklavž oziroma sveti Nikolaj, ki goduje v ponedeljek in je še posebej priljubljen med otroki. Ponekod pa je malo pohitel in darila otrokom prinesel že čez dan. Tako je tiste pridne obdaroval v Grosupljem. Ker se zaradi epidemije zdaj ne more družiti z njimi kot nekoč, jih je že drugo leto zapored pričakal pred župniščem in darila razdeljeval kar v avtomobile. A poleg Miklavža so se okoli otrok in avtomobilov podili tudi njegovi najbolj glasni spremljevalci – parkeljni.