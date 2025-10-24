Praznični sejem v Ljubljani: Najem hišice tudi 16.500 evrov

Cene za najem stojnic in hišic na Miklavževem in Prazničnem sejmu v Ljubljani se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov, kar je enako kot lani. Za najdražjo hišico, ki bo stala na Cankarjevem nabrežju, bo treba ponovno odšteti 16.500 evrov, piše v javnem pozivu za zbiranje vlog za najem stojnic in hišic, ki ga je objavil Turizem Ljubljana.

Turizem Ljubljana je prejšnji teden objavil javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic na Miklavževem sejmu, za najem sejemskih hišic za darilni program na Prazničnem sejmu ter najem malih in velikih gostinskih hišic na Prazničnem sejmu v Ljubljani. Vloge sprejema podjetje Euro Varia, rok za prijavo je 3. november do 14. ure. Pravočasno prispele prijave bo pregledala in ocenila komisija za oddajo stojnic in v roku 14 dni izbrala ponudnike najustreznejše ponudbe ter določila lokacije po primernosti prodajne ponudbe, so še zapisali v pozivu. Cena stojnice na Miklavževem sejmu, ki bo od 3. do 6. decembra na Prešernovem trgu, je 333 evrov, ponujajo osem stojnic. Na stojnicah bodo smeli prodajati izključno tradicionalne sladkarije (kot so medenjaki, lectova srca, čokolada), lokalno izdelane igrače in darilne predmete, zimske modne dodatke ter lokalne pekovske izdelke. Izdelki morajo biti primerni za obdarovanje ob Miklavžu, so zapisali v javnem pozivu.

Miklavžev sejem FOTO: Bobo icon-expand

Praznični sejem bo med 28. novembrom letos, ko se bodo prižgale tudi praznične lučke, in 4. januarjem 2026 na več lokacijah v Ljubljani. Darilni program bodo lahko ponudniki prodajali v 25 sejemskih hišicah na Bregu in v treh hišicah na Gallusovem nabrežju. Cena hišice je 1700 evrov, v njih pa smejo ponudniki prodajati predmete, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila. V pozivu so zapisali, da imajo prednost izdelki slovenskih ustvarjalcev (steklo, keramika, tekstil, nakit, umetniški in oblikovalski izdelki), kakovostni prehranski izdelki v darilni embalaži (na primer med, olje, čaji, čokolada, likerji), trajnostni in okolju prijazni izdelki ter ročno izdelani predmeti z zgodbo. Gostinci lahko najamejo male ali velike gostinske hišice, ki bodo imele na različnih lokacijah različen delovni čas.

Praznični sejem FOTO: Bobo icon-expand

Tri male gostinske hišice bodo postavili na Bregu, cena najema je 3300 evrov. Tri male hišice bodo postavili na Kongresnem trgu, cena najema je 5500 evrov. Štiri male gostinske hišice bodo tudi na Cankarjevem nabrežju, za najem pa bo treba odšteti 6600 evrov. Do dve mali hišici bosta stali na Gallusovem nabrežju, cena najema je 3300 evrov. Dve mali hišici pa bosta stali na Stritarjevi ulici, cena najema je 6600 evrov. V gostinskih hišicah spodbujajo ponudnike, da poleg običajne ponudbe pijač ustvarijo tudi vsaj en avtorski napitek, navdihnjen z Okusi Ljubljane. Gre za izviren recept, ki vključuje vsaj eno izmed tradicionalnih sestavin, kot so pehtran, bezeg, janež, cikorija ali hren. Priprava avtorskega napitka ni pogoj za prijavo, se pa upošteva kot dodatna prednost pri ocenjevanju. Spletna prodaja sejemskih gostinskih storitev medtem ni dovoljena. Za male hišice bodo ponudniki morali dodatno plačati DDV ter priklop in pavšalno porabo električne energije v višini 1750 evrov.

Lučke v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand