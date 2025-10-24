Svetli način
Praznični sejem v Ljubljani: Najem hišice tudi 16.500 evrov

Ljubljana, 24. 10. 2025 12.08 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
11

Cene za najem stojnic in hišic na Miklavževem in Prazničnem sejmu v Ljubljani se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov, kar je enako kot lani. Za najdražjo hišico, ki bo stala na Cankarjevem nabrežju, bo treba ponovno odšteti 16.500 evrov, piše v javnem pozivu za zbiranje vlog za najem stojnic in hišic, ki ga je objavil Turizem Ljubljana.

Turizem Ljubljana je prejšnji teden objavil javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic na Miklavževem sejmu, za najem sejemskih hišic za darilni program na Prazničnem sejmu ter najem malih in velikih gostinskih hišic na Prazničnem sejmu v Ljubljani.

Vloge sprejema podjetje Euro Varia, rok za prijavo je 3. november do 14. ure. Pravočasno prispele prijave bo pregledala in ocenila komisija za oddajo stojnic in v roku 14 dni izbrala ponudnike najustreznejše ponudbe ter določila lokacije po primernosti prodajne ponudbe, so še zapisali v pozivu.

Cena stojnice na Miklavževem sejmu, ki bo od 3. do 6. decembra na Prešernovem trgu, je 333 evrov, ponujajo osem stojnic. Na stojnicah bodo smeli prodajati izključno tradicionalne sladkarije (kot so medenjaki, lectova srca, čokolada), lokalno izdelane igrače in darilne predmete, zimske modne dodatke ter lokalne pekovske izdelke. Izdelki morajo biti primerni za obdarovanje ob Miklavžu, so zapisali v javnem pozivu.

Miklavžev sejem
Miklavžev sejem FOTO: Bobo

Praznični sejem bo med 28. novembrom letos, ko se bodo prižgale tudi praznične lučke, in 4. januarjem 2026 na več lokacijah v Ljubljani. Darilni program bodo lahko ponudniki prodajali v 25 sejemskih hišicah na Bregu in v treh hišicah na Gallusovem nabrežju. Cena hišice je 1700 evrov, v njih pa smejo ponudniki prodajati predmete, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila.

V pozivu so zapisali, da imajo prednost izdelki slovenskih ustvarjalcev (steklo, keramika, tekstil, nakit, umetniški in oblikovalski izdelki), kakovostni prehranski izdelki v darilni embalaži (na primer med, olje, čaji, čokolada, likerji), trajnostni in okolju prijazni izdelki ter ročno izdelani predmeti z zgodbo.

Gostinci lahko najamejo male ali velike gostinske hišice, ki bodo imele na različnih lokacijah različen delovni čas.

Praznični sejem
Praznični sejem FOTO: Bobo

Tri male gostinske hišice bodo postavili na Bregu, cena najema je 3300 evrov. Tri male hišice bodo postavili na Kongresnem trgu, cena najema je 5500 evrov. Štiri male gostinske hišice bodo tudi na Cankarjevem nabrežju, za najem pa bo treba odšteti 6600 evrov. Do dve mali hišici bosta stali na Gallusovem nabrežju, cena najema je 3300 evrov. Dve mali hišici pa bosta stali na Stritarjevi ulici, cena najema je 6600 evrov.

V gostinskih hišicah spodbujajo ponudnike, da poleg običajne ponudbe pijač ustvarijo tudi vsaj en avtorski napitek, navdihnjen z Okusi Ljubljane. Gre za izviren recept, ki vključuje vsaj eno izmed tradicionalnih sestavin, kot so pehtran, bezeg, janež, cikorija ali hren. Priprava avtorskega napitka ni pogoj za prijavo, se pa upošteva kot dodatna prednost pri ocenjevanju. Spletna prodaja sejemskih gostinskih storitev medtem ni dovoljena.

Za male hišice bodo ponudniki morali dodatno plačati DDV ter priklop in pavšalno porabo električne energije v višini 1750 evrov.

Lučke v Ljubljani
Lučke v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja

Eno veliko gostinsko hišico bodo postavili na Bregu, cena najema je 11.000 evrov. Ena velika hišica bo stala tudi na Gallusovem nabrežju, cena najema je 5500 evrov. Po ceni 13.200 evrov za veliko gostinsko hišico bodo lahko ponudniki najeli eno hišico na Kongresnem trgu, eno hišico na Stritarjevi ulici, eno hišico na križišču Wolfove ulice in Kongresnega trga ter tri hišice na Prešernovem trgu. Postavili bodo tudi eno hišico na Cankarjevem nabrežju, cena najema pa je 16.500 evrov.

V velikih gostinskih hišicah mora ponudnik zagotoviti vsaj eno jed iz ožjega izbora kulinarične ponudbe Okusi Ljubljane. Tudi najemnike velikih gostinskih hišic spodbujajo, da poleg običajne ponudbe pijač ustvarijo tudi vsaj en avtorski napitek, navdihnjen z Okusi Ljubljane. Spletna prodaja sejemskih gostinskih storitev ni dovoljena.

Za velike hišice bodo ponudniki morali dodatno plačati DDV ter priklop in pavšalno porabo električne energije v višini 2625 evrov.

Ponudniki lahko pri opravljanju gostinskih storitev uporabljajo izključno embalažo iz bioplastike, papirja in lesa.

Miklavžev sejem Praznični sejem najem stojnic turizem Ljubljana
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ActiveR
24. 10. 2025 13.07
+0
Človeški pohlep je res brezmejen, da bodo MORDA zaslužili nekaj stotakov, so pripravljeni v mrazu, dežju in vlagi stati desetine ur, praktično 2 meseca in veliko večino časa delati povsem zastonj! Vmes jih bodo dodobra nadlegovali še razni inšpektorji. Potem pa ti "stojničarji", nabijejo ceno do neba, v upanju, da se morda račun na koncu izide. Tovrstne stojnice so se izrodile. Za ceno tistega vodenega kuhančka si doma nakuham litre pravega, bogatega po aromi in okusu. Hvala lepa!
ODGOVORI
1 1
huperz
24. 10. 2025 13.06
+4
Bolano. Ja gredo v najem, posledica so visoke cene hrane in pijače in dokler bomo mi to kupoval/plačeval se jim splača, najemodajalcu kot jemalcu. Žal
ODGOVORI
4 0
lažni Blue Dream
24. 10. 2025 13.02
+6
Pa bus se draži, pa nepremičnine se dražijo pa kostanj se draži pri Zoranu je vse dražje za nas navadne lublančane
ODGOVORI
7 1
severnik
24. 10. 2025 13.02
-3
Saj če bi bile pa najemnine po 100€, bi pa spet rekli, da občina ni gospodarna. Ne pozabit, da so nekateri zaslužki tudi do 100.000€.
ODGOVORI
1 4
Prototip
24. 10. 2025 13.06
+5
Ja,kdor pa s prodajo cukra in kostanja zasluži tolk,je pa res superman.
ODGOVORI
5 0
Robinson24
24. 10. 2025 13.00
+4
Čista kraja
ODGOVORI
5 1
hobotnica1
24. 10. 2025 12.55
+7
Oderuške najemnine. Sram naj bo Jankovića.
ODGOVORI
9 2
Odrešenik666
24. 10. 2025 12.57
+2
Vsako leto gre v najem. Torej se izplaca.
ODGOVORI
4 2
lažni Blue Dream
24. 10. 2025 12.55
+4
Turizem Zokilandija. Ljubljana ni turistični resort
ODGOVORI
6 2
lažni Blue Dream
24. 10. 2025 13.01
+4
Pa Mercator tud ne
ODGOVORI
4 0
