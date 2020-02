Mikrobiolog: Ni me strah koronavirusa, me je pa zelo strah človeške neumnosti

"Držite se osnovne higiene, pa bo vse OK. Tudi, če boste virus dobili, je za večino precej majhna verjetnost, da bo zaradi tega imela kake strašne težave," v svojem zapisu na Facebooku miri mikrobiolog Miha Avberšek. Človeška neumnost je brezmejna v zganjanju panike, dodaja, saj ljudje verjamejo najbolj nekompetentnim osebam.

"Ni me strah koronavirusa, me je pa zelo strah človeške neumnosti," je svoj zapis na Facebooku začel mikrobiolog Miha Avberšek. Kot je pojasnil v oddaji24UR ZVEČER, se je za te besede odločil, ker ljudje "zganjajo paniko, hodijo v trgovine, si delajo zaloge hrane, kupujejo maske, razkužila, pri tem, da v Sloveniji trenutno niti še nimamo koronavirusa".

Kot mikrobiolog vse viruse dojemam na popolnoma enak način, pravi Avberšek, in koronavirus se od ostalih ne razlikuje tako zelo v značilnostih ali sposobnostih škodovati človeku. "Predvsem pa se proti vsem virusom borimo na enak način – z neko osnovno higieno in z osnovnim zaščitnim delovanjem, ki je enak pri vseh virusih," je dejal.

"Skrajno resno - lahko zaradi koronavirusa umrete? Ja, najbrž, je tudi to mogoče. Verjetnost je podobna tisti, ki jo ima gripa," pravi strokovnjak. FOTO: POP TV

V zapisu se je obregnil ob ukrepe in priporočila nekaterih ustanov, naj ljudje, ki so bili denimo v Italiji, pa so zdravi, ostanejo doma."Zdi se mi pretirano v smislu, da neka inštitucija, kot je Univerza v Ljubljani, reče svojim zaposlenim in študentom, naj ostanejo doma, če so bili na območjih, kjer je kriza glede koronavirusa, pa čeprav ni z njimi nič narobe. Hkrati pa imamo en kup ljudi, ki hodijo po univerzi oz. javnih ustanovah z gripo in prehladi, pa se skoraj nihče s tem ne ukvarja."

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ima po njegovih besedah v Sloveniji zelo pomembno vlogo, saj skrbi za preventivo. Na njihovi spletni strani sicer so objavljene vse informacije o koronavirusu, a jih mora nekdo, ki nima izkušenj, ali ne ve, kaj išče, precej iskati. Stvari bi po njegovem mnenju lahko bile bolj enostavne. Avberšek je svoj zapis zaključil z besedami, naj ljudje ne vozijo otrok v trgovine, ko pridejo domov, pa ni potrebno, da tja prinesemo "čisto vse, kar smo nabrali po svetu". "Ljudje o tem zelo malo razmišljamo. Vedno, ko poučujem otroke, jim rečem, naj razmišljajo o tem, da na kljukah, ročajih vozičkov v trgovinah, denarju … pobiramo stvari in jih prinesemo domov. Nobene potrebe ni, da bi vse to dobili naši otroci. Pa tudi otrokom ni treba hoditi v trgovine in jih na tak način izpostavljati," je še pojasnil strokovnjak.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke