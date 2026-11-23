Območje nekdanje tovarne Kolinska ob Šmartinski cesti v Ljubljani se spreminja v novo mestno četrt. Del te bodo tudi stanovanja, velika okoli 25 kvadratnih metrov, ki jih na območju načrtuje poslovnež Jože Anderlič.

Po mnenju arhitekta in profesorja na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo Miloša Kosca, ne gre za investicijsko možnost gradnje stanovanj za tiste, ki nimajo denarja za večja. "Ampak samo za preprost premislek, da se mu bolj splača graditi mikrostanovanja, kjer se bo vsako prodajalo po 200.- ali 250.000 evrov," pravi.

Po prvotnih načrtih naj bi Anderlič zgradil 80 stanovanj , a so nato mestni svetniki potrdili spremembe, ki investitorju na isti površini omogočajo gradnjo 201 stanovanja, ki bi bila posledično manjša.

"Absolutno se mi zdi, da nobena družba ne more pristati na to, da je 25 kvadratnih metrov stanovanja primerna velikost že za posameznika, kaj šele za par ali pa za družino," je kritičen Kosec.

Tako imenovana mikrostanovanja bi sicer lahko pozitivno vplivala na najemni trg pri določenih skupinah ljudi, medtem menijo nekateri nepremičninski posredniki.

"To je velika pozitiva za recimo študente, za mlade, za osebe, ki med tednom delajo v Ljubljani, za mlade zaposlene," pravi nepremičninska posrednica pri Elite Property Slovenia Billie Ann Dhanjal.

Pa to pomeni, da bi se cene stanovanj v prestolnici lahko znižale? "Cene zagotovo ne bodo padle. Gurs je že objavil, da je povpraševanje večje od ponudbe in še posebej za nova stanovanja, kar pomeni, da če že, bodo cene mogoče upočasnile svojo rast," meni Dhanjalova.

Poslovneža Jožeta Anderliča, ki je javnosti znan tudi zaradi izjave, da "Narod brez elite ne obstaja", danes za dodatne pojasnitve preko javno dostopnih številk nismo uspeli priklicati. Stanovanja bo sicer gradil na južnem delu, na severnem delu pa bo stanovanja ter poslovne prostore in vrtec gradila slovaška družba Corwin, ki v Ljubljani stoji za projektoma Kvartet in Vilharia.