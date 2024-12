Mila kazen za 'grobarje' Probanke ali 3400 evrov 'urne postavke'

Četverica nekdanjih bankirjev z Romano Pajenk na čelu, ki so vodili pred desetimi leti likvidirano Probanko, bo po priznanju krivde in sklenitvi sporazuma s tožilstvom kaznovana zgolj z delom v splošno korist. In to kljub temu, da je bila večina že prej obsojena zaradi različnih kaznivih dejanj, kot sta zloraba položaja in poslovna goljufija, in kljub temu, da so državi povzročili več kot devetmilijonsko škodo. Koliko torej znaša njihova "urna postavka"?