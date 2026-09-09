Milan Kučan oddal podpis za referendum: 'S tem zakonom bi izgubili vsi'

Milan Kučan je na ljubljanski upravni enoti glas oddal s svojo ženo Štefko Kučan , s katero sta "prišla podpret zahtevo sindikatov po ohranitvi in utrditvi slovenske družbe kot državljanske, nacionalne in socialne skupnosti, katere vezno tkivo in temelj je solidarnost in medsebojna odgovornost državljanov". Ta zakon namreč po njegovih besedah močno spodjeda prav solidarnost in tudi medsebojno odgovornost.

"Ni res, da ta zakon nikomur nič ne jemlje, kot pravijo njegovi predlagatelji. Dolgoročno bomo s tem zakonom, če bi se uveljavil, izgubili vsi. Izgubili bi temeljno varnost, ki jo omogočajo in zagotavljajo sistemi javnega šolstva, javnega zdravstva, socialnega varstva in krepitve javnega dobra," je poudaril. Izginja pa tudi mednarodno pravno varstvo, ogrožena je suverenost in ozemeljska celovitost prav majhnih narodov, je dodal.

Nevarnosti se po njegovem lahko upremo kot solidarna skupnost, ki jo je treba okrepiti. "Slovenske suverenosti, svobode in ozemeljske celovitosti ne bodo ubranili topovi, tanki in brezpilotniki, ampak jo bo obranil človek, državljan, Slovenec, ki se bo zavedal, da je slovenska država njegova država, v kateri je svoboden, v kateri je spoštovan, enakopraven in zaželen," je dejal v izjavi za medije.

Po njegovih besedah gre pri zakonu za "spopad med zdravo pametjo in političnim prevarantstvom". Zato je vse sodržavljane pozval k oddaji podpisov in nato udeležbi na referendumu, za katerega je prepričan, da bo, in na njem glasujejo proti temu zakonu.