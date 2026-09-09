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Slovenija

Milan Kučan oddal podpis za referendum: 'S tem zakonom bi izgubili vsi'

Ljubljana, 09. 09. 2026 12.38 pred 16 minutami 2 min branja 23

Avtor:
STA D.L.
Milan Kučan oddal glas za referendum o interventnem zakonu

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je oddal podpis v podporo razpisu referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. "S tem zakonom bi izgubili vsi. Tej nevarnosti se lahko upremo samo kot trdno med seboj povezana in solidarna skupnost," je ocenil. Ljudi je pozval k oddaji podpisa in nato h glasovanju proti zakonu.

Milan Kučan je na ljubljanski upravni enoti glas oddal s svojo ženo Štefko Kučan, s katero sta "prišla podpret zahtevo sindikatov po ohranitvi in utrditvi slovenske družbe kot državljanske, nacionalne in socialne skupnosti, katere vezno tkivo in temelj je solidarnost in medsebojna odgovornost državljanov". Ta zakon namreč po njegovih besedah močno spodjeda prav solidarnost in tudi medsebojno odgovornost. 

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"Ni res, da ta zakon nikomur nič ne jemlje, kot pravijo njegovi predlagatelji. Dolgoročno bomo s tem zakonom, če bi se uveljavil, izgubili vsi. Izgubili bi temeljno varnost, ki jo omogočajo in zagotavljajo sistemi javnega šolstva, javnega zdravstva, socialnega varstva in krepitve javnega dobra," je poudaril. Izginja pa tudi mednarodno pravno varstvo, ogrožena je suverenost in ozemeljska celovitost prav majhnih narodov, je dodal.

Nevarnosti se po njegovem lahko upremo kot solidarna skupnost, ki jo je treba okrepiti. "Slovenske suverenosti, svobode in ozemeljske celovitosti ne bodo ubranili topovi, tanki in brezpilotniki, ampak jo bo obranil človek, državljan, Slovenec, ki se bo zavedal, da je slovenska država njegova država, v kateri je svoboden, v kateri je spoštovan, enakopraven in zaželen," je dejal v izjavi za medije.

Po njegovih besedah gre pri zakonu za "spopad med zdravo pametjo in političnim prevarantstvom". Zato je vse sodržavljane pozval k oddaji podpisov in nato udeležbi na referendumu, za katerega je prepričan, da bo, in na njem glasujejo proti temu zakonu.

Milan Kučan referendum interventni zakon politika solidarnost

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KOMENTARJI23

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Julijann
09. 09. 2026 13.35
A Danilo Turk ga je tudi, pa Borut Pahor tudi? Nikoli ni slišati toliko kot le o Kučanu. Zgolj naključje ali kaj?
Odgovori
0 0
BBcc
09. 09. 2026 13.35
Kučan je enak kot desni Janša.
Odgovori
-1
0 1
windskiper
09. 09. 2026 13.33
Včasih si bil spostovan predsednik, imel si možnost da ukrepaš, ko sta Bavčar in Janša prodajala orožje...takrat nisi preprecil lomastenja po davkoplacevalskem in drzavnem denarju, sedaj pa podpiras to isto...jemati delavnim in dajati lenuhom je vaš moto....
Odgovori
-2
0 2
ROMELS
09. 09. 2026 13.36
.........bil je v isti družbi. Tudi on ima mastne prste.
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
09. 09. 2026 13.33
Ali kakšna Tv prenaša danes slovesnost in demonstracije ob odprtju Veleposlaništva prijateljske države ?
Odgovori
+2
2 0
Ricola Swiss
09. 09. 2026 13.33
A ta jazbec še kar rovari!
Odgovori
0 0
BBcc
09. 09. 2026 13.36
Res je. Kot Janša na desni. Sramota Slovenije.
Odgovori
0 0
Andrej 007
09. 09. 2026 13.31
Glede na kolk svinjarij se je v preteklosti podpisal me tudi ta ne čudi...
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+1
2 1
ROMELS
09. 09. 2026 13.31
Ne izgubimo vsi, ampak bo na zgubi 80% slovencev, ki bodo potisnjeni v težak položaj, predvsem upokojenci, tisti moški upokojenci, ki jim je bila odmerjena pokojnina z 57, 25 pa še najbolj.
Odgovori
+3
3 0
Kod.
09. 09. 2026 13.30
Po vladi iz sence še predcednik iz sence😁
Odgovori
+0
1 1
Kr0ujem
09. 09. 2026 13.28
Ne dam nimaš šans.sramota da se sploh še pojavljaš ker si odslužu svoje
Odgovori
+2
4 2
pusi
09. 09. 2026 13.25
proti velikim plačam, proti nižjim cenam, proti zdravi pameti..... Bravo palček.
Odgovori
+3
6 3
realist9000
09. 09. 2026 13.28
vse kar ima veliko, ima prevelik suknjič
Odgovori
+2
4 2
petb
09. 09. 2026 13.29
Proti Stevanovićem, Mijićem in naploh proti trenutni koaliciji, podpornikom genocidnega Izraela.
Odgovori
-2
1 3
SigmaP40
09. 09. 2026 13.30
Za koga že višje plače in nižje cene🤔?
Odgovori
+1
2 1
realist9000
09. 09. 2026 13.24
Predlagam referendum, da se po 70 letom odvzame tako pasivna kot aktivna volilna pravica. Uživajte v zasluženi pokojnini.
Odgovori
+5
6 1
Julijann
09. 09. 2026 13.16
Po levičarsko bi mogli biti vsi enaki, razen leve elite.
Odgovori
+5
10 5
SLObunkeljn
09. 09. 2026 13.18
Ja si že ne želim biti enak "kletni eliti".
Odgovori
-2
5 7
Miki Rajkovic
09. 09. 2026 13.13
SE MU PA DA, V PENZIJO NAJ GRE LEVUHRA
Odgovori
+3
8 5
Victorinox
09. 09. 2026 13.26
Saj je.
Odgovori
+2
2 0
Julijann
09. 09. 2026 13.34
.....aktiven pa bolj kot v času predsednikovanja.
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0 0
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