Kakšna je razlika med teroristom in šefom protokola?

Kako ocenjuje sedanjo vlado premierja Roberta Goloba? Kako delo samega premierja?

Kako gleda na vlogo njegove partnerice?

Se premier Golob posvetuje z njim? Pravi, da sta se pogovarjala samo o dveh zadevah.

Kako je na zadnjih predsedniških volitvah prišlo do predloga za kandidaturo Nataše Pirc Musar?

Kako danes ocenjuje delo predsednice?

Ali je priznanje Palestine prava odločitev? Kakšna je posebna, kompleksna zgodovina odnosov z Izraelom še iz časov osamosvajanja in še pred tem? Tudi, ko gre za nakupe orožja.

Marsikdo je razumel javno pismo Ustavimo vojno v Ukrajini, kjer je bil prvopodpisani, kot nekakšen poziv za razorožitev Ukrajine, vdajo, pismo, zaradi katerega so njegova mnenja označili tudi kot proruska. Še stoji za njim?

Še nekaj dni je do obletnice razglasitve neodvisne države Slovenije. Kako na robu smo bili takrat, da se zapletemo v vojno večjih razsežnosti, pokole, kot so bili na Hrvaškem in predvsem v Bosni in Hercegovini?

Sprava – kaj pomeni ta beseda?

Se je partija zadosti opravičila, pokesala za povojne zločine, tudi za grozljive sodne postopke, kjer so obračunali z meščansko inteligenco?

In kako gleda na odnos, ki pravzaprav vseskozi po osamosvojitvi na neki način določa slovenski politični prostor, to je odnos med njim in Janezom Janšo?

