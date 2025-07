Milan Šilak je novi župan občine Dornava

Milan Šilak, profesor matematike in ravnatelj Osnovne šole Gorišnica, je po razglasitvi rezultatov za STA povedal, da je zmago po tihem pričakoval, saj ga je "veliko ljudi nagovarjalo h kandidaturi".

Napovedal je, da se bo najprej seznanil z aktualnimi občinskimi projekti in jih poskušal uspešno izpeljati. "Najprej bom pregledal zadeve, ki so v teku na občini, projekte, ki jih izvajamo. Te zadeve je potrebno korektno izpeljati do konca. Do konca mandata je samo eno leto, proračun je sprejet," je povedal. Dodal je, da želi v program vključiti tudi manjše projekte, "ki pa veliko pomenijo ljudem".

V občini, ki ima 2233 volilnih upravičencev, je glasovalo 1009 volivcev, kar pomeni 45,18-odstotno volilno udeležbo, so za STA povedali na občinski volilni komisiji. Oddanih je bilo 1006 veljavnih in tri neveljavne glasovnice.

Nadomestne volitve so bile potrebne zaradi februarskega odstopa nekdanjega župana Mateja Zorka, ki je funkcijo zapustil po razkritju afere. Občino je začasno vodil podžupan Branko Brumen.