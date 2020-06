Milanović napovedal prihod na vrh Brdo-Brioni v Sloveniji

Hrvaški predsednik Zoran Milanović se bo predvidoma konec junija udeležili vrha procesa Brdo-Brioni, so potrdili v Milanovićevem uradu. Datum in format tega vrha sicer še nista določena. So pa potrdili tudi, da se bo Milanović na Dunaju v začetku julija skupaj sestal s kolegoma iz Avstrije in Slovenije, Alexandrom Van der Bellenom in Borutom Pahorjem.

Večernji list danes poroča, da bo v ospredju letošnjega vrha Brdo-Brioni širitev EU. Spominja, da sta pobudo leta 2013 osnovala predsednik Pahor in njegov tedanji hrvaški kolega Ivo Josipović. Ta proces je namenjen krepitvi regionalnega sodelovanja in reševanju odprtih vprašanj na jugovzhodu Evrope, da bi uresničili pogoje za širitev Evropske unije.

"Sicer bo vrh zanimiv tudi zato, ker bo lahko prva priložnost za stabilizacijo odnosov (Hrvaške) s Srbijo glede na to, da bo tam tudi prvo srečanje Milanovića in Vučića," izpostavlja časnik.

Tristranska srečanja predsednikov Avstrije, Hrvaške in Slovenije potekajo od leta 2014 z namenom izmenjave mnenj in usklajevanja stališč glede regionalnega sodelovanja, skupne evropske prihodnosti in mednarodnih izzivov, spominja časnik. Podarja, da bo beseda tekla tudi o čezmejnem sodelovanju, posledično tudi o turizmu in migracijah.

Dodaja, da predsednika Milanovića do konca meseca čaka tudi obisk v Črni gori 22. in 23. junija. Srečanje s črnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem je bilo sicer mišljeno aprila, a so ga zaradi pandemije bolezni covid-19 preložili.

Hrvaški predsednik je dobil tudi povabilo za obisk nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, za jesen pa med drugim napovedujejo uradni obisk v Bolgariji in tudi udeležbo na srečanju pobude Treh morij.

Milanović sicer ni navdušen privrženec te pobude, v kateri je bila ena osrednjih oseb njegova predhodnica Kolinda Grabar-Kitarović. V njegovem uradu so za Večernji list pojasnili, da ni razloga, da se predsednik ne bi udeležil srečanja, če bo to lahko koristno za Hrvaško.

Časnik tudi izpostavlja, da rahljanje epidemioloških ukrepov in postopno odpiranje meja pospešuje priprave uradnih obiskov hrvaškega predsednika, od epidemiološke slike pa bo odvisno tudi kakšen bo jesenski spored zunanjepolitičnih potovanj.