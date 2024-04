Milanović najprej sporočil, da ga k nam ne bo, nato si je premislil

"Po tem, ko smo včeraj v večernih urah iz Urada predsednika Republike Hrvaške prejeli obvestilo, da predsednik Zoran Milanović opravičuje udeležbo na predsedniškem vrhu ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU, so nam v popoldanskih urah iz Urada predsednika Republike Hrvaške z novim obvestilom sporočili, da hrvaški predsednik vendarle prihaja na Brdo pri Kranju," so sporočili iz Urada predsednice RS.

Dogodka se bodo tako poleg slovenske predsednice Nataše Pirc Musar udeležili vsi predsedniki sosednjih držav: italijanski predsednik Sergio Mattarella, avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, hrvaški predsednik Zoran Milanović in madžarski predsednik Tamás Sulyok. Z namenom potrditve dobrega sodelovanje in pripadnosti EU bodo med drugim spregovorili o širitvi na Zahodni Balkan, pomenu odprtih meja in udeležbi na evropskih volitvah.