'Američani se bodo imeli lepo predvsem zaradi Lukove energije'

"Luka Dončić bo avgusta v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakersov na štiridnevnem mini pripravniškem kampu."
To je objava, ki je razveselila navijače Lakersov in našega najboljšega košarkarja, prihod ekipe pa nam je potrdila tudi njegova tiskovna predstavnica. Dončić se vedno rad vrača v Slovenijo, pravi Marko Milić, prvi Slovenec, ki je zaigral v najelitnejšem košarkarskem prvenstvu na svetu NBA, in ki je bil, ko je Luka še igral pri ekipi Dallas Mavericks, tri leta njegov trener.
"Zelo je ponosen na nas, na kapaciteto naših ljudi in na to lepo državo, ki jo imamo, in na Ljubljano. In sigurno je to nekaj novega v tem superzvezdniškem statusu, da jih pripelješ praktično nekam, kjer živiš, in jim razkažeš zelo, zelo osebno stvar," nam je dejal Milić.
Luka je izjemno navdušen, da jih bo gostil v svojem domačem kraju in da bo imela ekipa pred začetkom sezone priložnost za dodatno povezovanje in krepitev ekipnega duha, so nam poslali iz Los Angelesa. In kaj bi lahko Američane čakalo v Sloveniji?
Kot je povedal Milić, bodo sigurno tudi trenirali. "Se pravi, se bo treniralo v kakšnih dvoranah, glede na to, da zadnje čase Luka zelo dobro, z zelo velikim entuziazmom igra golf, imamo tukaj neverjetne terene. Veliko teh, Postojnska jama je tako ali tako unikat. Sicer za te dvometraše bi bil tisti vlakec kot kakšni majhni kartingi. Ampak sigurno se bo v štirih dneh našlo animacije za njih."
Poletna druženja so v ligi NBA običajna, vendar jih vodje ekip praviloma organizirajo znotraj ZDA. Prav zato je letošnji prihod Dončićevih soigralcev v Slovenijo še dodaten dokaz njegovega vpliva in položaja v ekipi.
"V Ameriki je neka navada, da nosilci igre ali pa glavni igralec, kar Luka je pri Lakersih, držijo nekako ekipo skupaj. Sezone se končajo zelo zgodaj, recimo v maju, začetek uradne sezone šele prvega oktobra, tako da teh pet mesecev veliko ekip zelo prevetri svoje kadre. Tudi Lakersi so letos sedem, osem novih igralcev pripeljali, ki se ne poznajo med sabo," je dodal Milić.
Kje bodo trenirali, katere znamenitosti bodo obiskali in kje bodo spali, ostaja dobro varovana skrivnost. "Predvidevam, da imajo že kaj vnaprej rezervirano, ker je Ljubljana v tem trenutku precej polna, predvsem za tako veliko skupino ljudi, zasedenost kapacitet je tam približno 90 %, tako da ja, ni najlažje dobiti proste sobe v Ljubljani, ampak verjamem, da so to že uredili predhodno in da bodo imeli kje spati," je dejala Branka Gradišar iz organizacije Turizem Ljubljana.
Maša Puklavec Polutnik iz Slovenske turistične organizacije je dodala, da opažajo, da so jim "naravne lepote, ta pristnost, gastronomija izredno zanimivi in izjemno pomembni pri njihovi turistični izkušnji".
In kot pravi Milić, "te stvari ponavadi ekipe držijo zase, dokler ni vse potrjeno". Predvsem tudi zato, ker so to veliki logistični zalogaji.
Verjetno se bodo imeli Američani lepo, kot že dolgo ne, predvideva Milić, predvsem zaradi Lukove energije. "Ima to zabavno, zabavno karizmo, sigurno ne bo čisto klasičen, bom rekel turističen izlet, kjer bo on prvi v vrsti marelo držal, pa bodo vsi njemu sledili, ampak bo s športom, zabavo, glasbo, z druženji verjetno povezan."
Tisti najbolj goreči navijači pa bodo v avgustu verjetno pogosto osveževali spletne sledilnike letal. Ekipa Lakersov bi lahko v Slovenijo namreč priletela kar s svojim klubskim letalom, pri nas na Brniku pa naj bi pristali drugi teden avgusta.
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