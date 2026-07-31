'Američani se bodo imeli lepo predvsem zaradi Lukove energije'

"Luka Dončić bo avgusta v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakersov na štiridnevnem mini pripravniškem kampu."

To je objava, ki je razveselila navijače Lakersov in našega najboljšega košarkarja, prihod ekipe pa nam je potrdila tudi njegova tiskovna predstavnica. Dončić se vedno rad vrača v Slovenijo, pravi Marko Milić, prvi Slovenec, ki je zaigral v najelitnejšem košarkarskem prvenstvu na svetu NBA, in ki je bil, ko je Luka še igral pri ekipi Dallas Mavericks, tri leta njegov trener.

"Zelo je ponosen na nas, na kapaciteto naših ljudi in na to lepo državo, ki jo imamo, in na Ljubljano. In sigurno je to nekaj novega v tem superzvezdniškem statusu, da jih pripelješ praktično nekam, kjer živiš, in jim razkažeš zelo, zelo osebno stvar," nam je dejal Milić.

Luka je izjemno navdušen, da jih bo gostil v svojem domačem kraju in da bo imela ekipa pred začetkom sezone priložnost za dodatno povezovanje in krepitev ekipnega duha, so nam poslali iz Los Angelesa. In kaj bi lahko Američane čakalo v Sloveniji?

Kot je povedal Milić, bodo sigurno tudi trenirali. "Se pravi, se bo treniralo v kakšnih dvoranah, glede na to, da zadnje čase Luka zelo dobro, z zelo velikim entuziazmom igra golf, imamo tukaj neverjetne terene. Veliko teh, Postojnska jama je tako ali tako unikat. Sicer za te dvometraše bi bil tisti vlakec kot kakšni majhni kartingi. Ampak sigurno se bo v štirih dneh našlo animacije za njih."