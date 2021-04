Milijardni posel: Pipistrel bo za kitajskega logista izdelal 1000 brezpilotnih letal

Več kot 300 kilogramov tovora bo zmogel, vse do 6000 metrov nadmorske višine bo lahko poletel. Spoznajte bodočo elektro floto Pipistrelove družine: eden največjih logistov na svetu, kitajski SF Express, si jih je namreč zaželel kar tisoč. Smo omenili, da gre za letalo brez pilota? Za piko na i pa gre za zračno plovilo z navpičnim vzletom in pristajanjem.

To je tehnologija, ki so jo Ajdovci že razkrili v Los Angelesu, ob partnerstvu z ameriškim gigantom Uberjem. "Trenutno vlagamo veliko truda v integriran vzletni sistem. Lahko naredite, kolikor fotografij želite, čarovnijo smo skrili pred vami," so v podjetju pojasnjevali maja 2018.

Da nič manj kot čarajo, so znova dokazali lani, s prvim tipskim certifikatom električnega letala, kar pomeni prvi korak h komercialni uporabi takšnih letal. Prepričal je prav Velis elektro in čeprav je ta namenjen predvsem šolanju pilotov, naj vas velikost ne zavede – postavil se je ob bok velikim in dokazal, da je še boljši od konvencionalnih pogonov. Še certifikat je dobil v rekordnem času.

Dominique Roland iz Evropske agencije za letalsko varnost (EASA) je junija 2020 o njihovem izdelku povedal: "Resnično je neverjetno, da je Pipistrelova ekipa dosegla zahteve za takšen inovativen produkt v manj kot treh letih, v dveh letih in pol. Morali smo premagati veliko ovir, z našimi sodelavci so opravili odlično delo in Pipistrelu moramo čestitati za ta dosežek."

Ajdovski gigant je že prepričal največje vojaške sile – Kitajsko, Indijo, Združene države. Poveljstvo specialnih sil ameriške vojske, ki raje molči kot razkriva, se je celo kar samo pohvalilo z več 10-milijonskim nakupom Pipistrelovih letal Surveyor. Še pred koncem tega leta pa se bo odpirala Pipistrelova tovarna v kitajskem Jurongu. Hao Danny Wu, generalni direktor Pipistrel Asia Pacific GA Technology, je aprila 2018 naznanil:"Veliko ljudi in domačinov ni verjelo, da se bo v Jurongu izdelovalo letala. Ampak verjamem, da na podlagi današnje slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna in dejstva, da sta tu letali, vidijo, da se to res dogaja."

Od komercialnih zelenih taksijev do elektro brezpilotnikov in navpičnega vzletanja in pristajanja – še pred 20 leti domišljija, ki jo Pipistrelovci vztrajno spreminjajo v realnost.

V oddaji 24UR ZVEČERje direktor družbe Pipistrel Igor Boscarol povedal, da gre "za izjemen uspeh slovenskega gospodarstva". Ta letala se bodo namreč izdelovala v naši državi, največji del v Elanu, posel pa je sklenjen za kar deset let. "Slovenija se s tem postavlja na zemljevid svetovnih izdelovalcev brezpilotnih letal," je izpostavil Boscarol.

O poslu s še enim gigantom, Uberjem, je Boscarol povedal, da sta si projekta podobna. "Vse, kar se razvija za en letalnik, pride v veliki meri prav tudi za drugega,"je dejal.

O vodenju podjetja v času koronakrize pa je vodja družbe Pipistrel dejal: "Če se podjetnik ustraši krize ali je ne zna prav predvideti, ima težave. Mi smo bili včasih še preveč pred časom, zdaj pa se nam to končno obrestuje."Posledično pa jim to daje socialno varnost, prav tako daje socialno varnost njihovim zaposlenim.

Kot recept za uspeh pa navaja, da "moraš delo, ki ga opravljaš, opravljati s srcem". Spoštovanje vrednot pa da je tisto, kar lahko neko zgodbo naredi uspešno, je še izpostavil.