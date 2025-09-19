Milijon odmerkov cepiva za zaščito pred boleznijo modrikastega jezika

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je vlada Upravo za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin s sklepom pooblastila za izvedbo javnega naročila za nabavo cepiva. Napovedali so nabavo 1.058.000 odmerkov cepiva proti serotipom 3, 4 in 8.

Obvezno cepljenje goveda in drobnice se bo izvedlo z namenom obvladovanja pojava in zajezitve širjenja bolezni modrikastega jezika, za preprečevanje škod, ki nastanejo kot posledica kroženja bolezni modrikastega jezika, zaščito sektorja drobnice in govedoreje ter ohranitev avtohtonih pasem, so še sporočili z ministrstva.

Bolezen modrikastega jezika se prenaša s piki krvosesnih mušic. Ne prenaša se neposredno med živalmi in ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Pri divjadi večina okužb poteka brez kliničnih znakov, pri dovzetnih vrstah, kot so mufloni, jeleni in gamsi, pa se lahko pojavijo povišana telesna temperatura, otekanje glave, vek in jezika, slinjenje in razjede v ustni votlini, težave pri gibanju, šepanje in pogin.

Pred dnevi so bolezen poleg potrdili tudi pri divjati, med katero so lovci zabeležili nekaj poginov.