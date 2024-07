Milijonar iz Žirovnice: Vsak si sam kroji usodo

OGLAS

V današnji rubriki Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A vam bomo pokazali, kako je Roman Bernard iz očeta, ki svojemu otroku ni mogel kupiti zimskih škornjev, postal 79. na Managerjevi lestvici najbogatejših – skupaj z ženo Zorko imata premoženje, ocenjeno na 43,9 milijona evrov. "Vsebino vsak posameznik določa sam. Pogosto slišim, da nam krojijo usodo drugi, nekateri v vsem vidijo zaroto močnejših. Ne! Vsak človek je kreator svoje zgodbe, vsi smo dobil svojo pamet. In če se že moramo s kom pogovoriti, včasih rečem, imamo ogledalo, pojdi pred ogledalo pa se pogovori. Kaj si želiš od življenja, kaj bi rad naredil, kako boš to storil?" nazorno opiše svoj pogled na življenje. In Bernard se je sam s sabo temeljito pogovoril vsaj štirikrat v življenju – vsakič, ko je začenjal nov posel. Njegova prva služba je bila v najstarejši hidroelektrarni na Savi, v Hidroelektrarni Moste, in ko so nadrejeni ugotovili, kako nadarjen je, so ga želeli poslati študirat. Račun brez krčmarja, se danes smeji njegova žena Zorka Bernard: "Njegov šef mu je rekel, da imajo zanj pripravljen denar za vpis na fakulteto. Pa je mož rekel: 'Veste kaj, jaz sem pa zdaj že svojo prvo firmo odprl in ne bom imel časa za šolo'." In res je ob njeni opori poslovno prvič oral ledino, ko je na Zgornjo Gorenjsko pripeljal kabelsko televizijo. Gorenjski kabel je postal poslovni uspeh in ko ga je na koncu prodal Telemachu, sta z ženo, ki je do takrat prav tako pustila službo v Elanu in v moževem podjetju prevzela računovodske posle, obogatela.

Roman in Zorka Bernard sta par od srednje šole. FOTO: Svet na Kanalu A icon-expand

"Vsebinsko se nisva spremenila, rada živiva v normalnem okolju z normalnimi ljudmi. Zame je denar sredstvo za doseganje zgodb, ciljev. Zato sem s tem, kar sem zaslužil, vedno ustvarjal naprej. Nikoli ni bila motivacija denar," pravi Bernard. Tako je po prodaji Gorenjskega kabla z ženo razvil in ustanovil helikoptersko podjetje Flycom, s katerim se je specializiral za vzdrževalne storitve v zraku – oskrboval je planinske koče, preverjal elektrovode in plinovodno omrežje, ponujal laserski zajem terena, izdeloval topografske karte ... A po duši energetik je leta 2018 začutil, da je znova čas za povratek h koreninam. "Idejo sem imel že prej. Ampak ko je bila takrat v Sloveniji sprejeta regulativa, da je to tržna storitev, sem si rekel: 'To ima smisel, to gremo delat'. Spoznala sva se z Damianom (Merlakom, poslovnežem in investitorjem, ki je obogatel s kriptovalutami, op. a.), s hčerko sta bila sošolca v sredni šoli, in on je verjel vame, vložil denar," opisuje začetke podjetja NGEN, s katerim bo, je prepričan, Sloveniji in tudi Evropi tlakoval pot v zeleni prehod. Konec maja 2018 sta ustanovila podjetje, poldrugo leto postavljala baterije, razvijala programsko opremo, v začetku leta 2020 pa je začel pritekati denar. "Praktično z ničle smo lansko leto prišli na 56 milijonov evrov prihodkov, letos se približujemo stotim milijonom," zgovorno opiše rast podjetja in doda, da je to šele začetek. Vizionar pred sabo že vidi samooskrbo z električno energijo, velike baterije, ki jih bo imelo vsako gospodinjstvo, skoraj v celoti električno energijsko prihodnost. Lani se je v lastniško strukturo vključil še Boštjan Bandelj, ustanovitelj in direktor podjetja Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi: "Mislim, da smo zdaj res skupaj pravi ljudje, taki, da lahko naredimo širšo evropsko zgodbo, ki ima korenine v Sloveniji".

icon-expand FOTO: Osebni arhiv družine Bernard

icon-expand FOTO: Osebni arhiv družine Bernard

icon-expand FOTO: Osebni arhiv družine Bernard

icon-expand FOTO: Osebni arhiv družine Bernard

icon-expand FOTO: Osebni arhiv družine Bernard

icon-expand FOTO: Svet na Kanalu A

icon-expand FOTO: Svet na Kanalu A











Ko je bila hčerka Mirjam stara pet let, ji nista mogla kupiti zimskih škornjev. icon-picture-layer-2 1 / 7