Psihoterapevt: Dobitek na loteriji pokaže, iz kakšnega testa smo

Kar 70 odstotkov milijonarjev, ki so obogateli z igrami na srečo, ostane brez denarja, kar tretjina pa jih bankrotira. "Dobitek na loteriji pokaže, iz kakšnega testa smo," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal psihoterapevt Miha Kramli. "Če sem človek, ki ima v življenju cilje, in zadenem velik dobitek na loteriji, pri čemer mi ta dobitek pomeni pripomoček, da ta cilj tudi uresničim, je to dobro. Če pa sem človek, ki sledi zgolj trendom in temu, kar rečejo drugi, če nimam neke idejne osnove, za kaj bi ta denar namenil, potem improviziram in lahko denar hitro spolzi iz rok."

Pri tem poudari tudi, da ima večina ljudi veliko težavo pri ločevanju med željami in osnovnimi potrebami. "Moja želja je, da bi dalj časa živel na Havajih, ni pa to osnovna potreba. Potreba pa je, da zagotovim finančno, socialno in duhovno varnost svoji družini." Če so želje močnejše od osnovnih potreb, bodo ljudje denar namenjali prav željam, "od tega pa ne bo kakšne večje koristi", pravi Kramli.