Milijonarje so letos že ugnali – lahko vajo zdaj ponovijo?

Slovenski prvaki so decembra v Tivoliju pripravili senzacijo nad ruskimi prvaki.

Po septembrski pravljici, ko so nas z medaljo na evropskem prvenstvu razveselili reprezentanti, ni bilo v slovenskem odbojkarskem svetu nič manj veselo decembra. Oranžni zmaji so takrat pred domačimi navijači na kolena spravili ruske prvake in prvič v zgodovini kluba nasploh premagali rusko ekipo. Verjetno je dovolj zgovoren podatek, da ima le en igralec Kuzbassa višjo letno plačo, kot je letni proračun ljubljanske ekipe.