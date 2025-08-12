Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Z 80-tonskim dvigalom dvignili štiri od šestih vagonov

Borovnica, 12. 08. 2025 18.53 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tanja Volmut
Komentarji
4

Zahteven projekt na železniški postaji v Borovnici. Štiri od šestih vagonov, ki so iztirili po nesreči tovornega vlaka, s pomočjo 80-tonskega dvigala premikajo s tirov. V preostalih dveh vagonih je še vedno pšenica, ki jo morajo naprej prečrpati v nov zabojnik. Delavci zato proge še ne popravljajo, ponovno pa vzpostavljajo električno napeljavo, ki je bila pretrgana. Vzrok nesreče še ni znan, je pa znana okvirna ocena škode: ta bo, kot ocenjujejo na Slovenskih železnicah, ogromna, presegla bo milijon evrov.

borovnica vlak nesreča tovor tiri
Naslednji članek

Marihuana dovoljena v psihiatričnih ustanovah, zdravniki ostro proti

Naslednji članek

V bližini Jelšan so se zatresla tla

SORODNI ČLANKI

Pri Borovnici iztiril tovorni vlak: poškodovana konstrukcija, razsuta pšenica

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
12. 08. 2025 20.58
+1
Verjetno mio škoda....še dobro, da so se odcepili od javnega sektorja in so še vedno ostali pod državno lastjo, lažje dobijo 13 plačo, božičnico, visoko odpravnino in druge ugodnosti..
ODGOVORI
1 0
Janez Novak 13
12. 08. 2025 20.36
+2
Zaščitena manjšina vseh šest vagonov odstrani v šestih minutah.
ODGOVORI
2 0
txoxnxy
12. 08. 2025 20.46
S tiri in pšenico.
ODGOVORI
0 0
genir
12. 08. 2025 20.30
+1
Vau, kako so hitri. Do božiča že bo.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089