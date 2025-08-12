Slovenija
Z 80-tonskim dvigalom dvignili štiri od šestih vagonov
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Zahteven projekt na železniški postaji v Borovnici. Štiri od šestih vagonov, ki so iztirili po nesreči tovornega vlaka, s pomočjo 80-tonskega dvigala premikajo s tirov. V preostalih dveh vagonih je še vedno pšenica, ki jo morajo naprej prečrpati v nov zabojnik. Delavci zato proge še ne popravljajo, ponovno pa vzpostavljajo električno napeljavo, ki je bila pretrgana. Vzrok nesreče še ni znan, je pa znana okvirna ocena škode: ta bo, kot ocenjujejo na Slovenskih železnicah, ogromna, presegla bo milijon evrov.
Naslednji članek
Marihuana dovoljena v psihiatričnih ustanovah, zdravniki ostro proti
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.