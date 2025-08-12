Z 80-tonskim dvigalom dvignili štiri od šestih vagonov

Zahteven projekt na železniški postaji v Borovnici. Štiri od šestih vagonov, ki so iztirili po nesreči tovornega vlaka, s pomočjo 80-tonskega dvigala premikajo s tirov. V preostalih dveh vagonih je še vedno pšenica, ki jo morajo naprej prečrpati v nov zabojnik. Delavci zato proge še ne popravljajo, ponovno pa vzpostavljajo električno napeljavo, ki je bila pretrgana. Vzrok nesreče še ni znan, je pa znana okvirna ocena škode: ta bo, kot ocenjujejo na Slovenskih železnicah, ogromna, presegla bo milijon evrov.