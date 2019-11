Milijonsko presenečenje: občina Preddvor na računu našla 4,7 milijona

Občina Preddvor je prejšnji mesec na prehodni davčni podračun s strani neznanega vplačnika prejela 4,7 milijona evrov, ki izhajajo iz obdavčitve. Sredstva, ki so večja od celoletnega občinskega proračuna, so delno že porabili za odplačilo kreditov, tri milijone evrov pa bodo porabili za naložbe.

Denar je na prehodni davčni podračun, čigar imetnik je občina, skrbnik pa Finančna uprava RS, prišel v začetku oktobra. 'Nekaj časa smo rabili, da smo dojeli in premislili' Na občini so si najprej vzeli nekaj časa, da razmislijo, kako ravnati ob tem nepričakovanem prihodku, zato so javnost o tem obvestili šele ta teden s sejo občinskega sveta, na kateri so obravnavali proračun za prihodnje leto.

Med investicijami, ki jih načrtujejo z nepričakovanimi sredstvi, je tudi obvoznica Hriba, ki bi omogočila pospešen razvoja območja okoli jezera Črnava. FOTO: Dreamstime

"Nekaj časa smo rabili, da smo dojeli in premislili. V takih primerih, ko se zgodi nekaj tako neobičajnega, je največja nevarnost naglica, saj bi lahko storili kaj, kar morda zaradi pritiskov, apetitov in pričakovanj niti ne bi bilo na mestu,"je za povedal preddvorski župan Rok Roblek. Poplačali kredite, preostanek bo namenjen investicijam Kot je pojasnil, so se v skladu z zakonom v povezavi z neuravnoteženostjo prihodkov nad odhodki odločili poplačati kredite, za kar so namenili 1,7 milijona evrov. Tako bo občina privarčevala pri obrestih, hkrati pa je znova kreditno sposobna in bo lahko s posojili financirala lastne deleže pri morebitnih projektih, sofinanciranih iz EU. Preostale tri milijone evrov je občina vezala, tako da se sprostijo v treh tranšah, prva spomladi 2021, druga jeseni 2021, tretja, ki bo z dvema milijonoma tudi največja, pa spomladi 2022. Zaenkrat še ni jasno, za katere naložbe bo občina sredstva porabila. O tem bo odločal občinski svet. Kot je pojasnil Roblek, pa je sredstva smiselno porabiti za tiste infrastrukture naložbe, za katere ne bo na voljo evropskih sredstev.

Občina Preddvor, ki je znana po jezeru Črnava, je prejela nepričakovano 'darilo'. FOTO: Kanal A