Milijonta potnica odletela v Amsterdam

Na ljubljanskem letališču so letos kar nekaj tednov prej kot lani dosegli pomemben mejnik – milijon potnikov. Milijonta je bila gospa, ki je danes skupaj s prijateljico odletela v Amsterdam. Sladko presenečenje so ob tem pripravili za vse potnike na "srečnem" letu, jubilejno potnico pa je pred vzletom pričakala tudi posebna nagrada – brezplačni vozovnici družbe KLM za let v Amsterdam.
"Z veseljem pozdravljamo letošnjega milijontega potnika na Letališču Ljubljana na letu družbe KLM. Odkar smo marca vzpostavili povezavo med Amsterdamom in Ljubljano, smo našim potnikom razširili možnosti potovanj. S 300 destinacijami v mreži Air France – KLM lahko potniki uživajo v brezskrbnih globalnih povezavah. Z zadovoljstvom sporočamo tudi, da bomo lete v Amsterdam podaljšali v zimsko sezono in tako zagotavljali celoletno storitev," je dejal Razvan Radut, direktor prodaje za Slovenijo pri Air France in KLM.
V Fraportu Slovenija, ki upravlja letališče, pričakujejo, da bodo do konca leta, ko bodo vzpostavljene še tri nove direktne povezave v Las Palmas, Manchester in Barcelono, našteli še pol milijona potnikov.
Poleg Amsterdama so bile med najbolj obiskanimi destinacijami potnikov Letališča Ljubljana do sredine avgusta 2025 Istanbul, London, Frankfurt in Zürich. Med čarterskimi destinacijami pa so si potniki največkrat izbrali Hurgado, Antalijo, Tunizijo, Rodos in Sharm el Sheikh.
Zimski vozni red, bogatejši za tri destinacije
Trenutne napovedi za zimski vozni red, ki bo v veljavi od konca oktobra 2025 do konca marca 2026, obetajo kar tri nove direktne povezave. AirBaltic, ki iz Ljubljane sicer leti v Rigo, bo še pred jesenskimi šolskimi počitnicami vzpostavil povezavo do Kanarskega otoka Gran Canaria, nizkocenovni prevoznik easyJet bo poleg letov v London nudil tudi lete v Manchester, od konca novembra naprej pa bo mogoče z Letališča Ljubljana direktno poleteti tudi v Barcelono z letalsko družbo Vueling.
