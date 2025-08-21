Milijonta potnica odletela v Amsterdam

Na ljubljanskem letališču so letos kar nekaj tednov prej kot lani dosegli pomemben mejnik – milijon potnikov. Milijonta je bila gospa, ki je danes skupaj s prijateljico odletela v Amsterdam. Sladko presenečenje so ob tem pripravili za vse potnike na "srečnem" letu, jubilejno potnico pa je pred vzletom pričakala tudi posebna nagrada – brezplačni vozovnici družbe KLM za let v Amsterdam.

"Z veseljem pozdravljamo letošnjega milijontega potnika na Letališču Ljubljana na letu družbe KLM. Odkar smo marca vzpostavili povezavo med Amsterdamom in Ljubljano, smo našim potnikom razširili možnosti potovanj. S 300 destinacijami v mreži Air France – KLM lahko potniki uživajo v brezskrbnih globalnih povezavah. Z zadovoljstvom sporočamo tudi, da bomo lete v Amsterdam podaljšali v zimsko sezono in tako zagotavljali celoletno storitev," je dejal Razvan Radut, direktor prodaje za Slovenijo pri Air France in KLM.