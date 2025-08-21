Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Milijonta potnica odletela v Amsterdam

Brnik, 21. 08. 2025 14.59 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L.
Komentarji
0

Prijateljici, ki sta iz Ljubljane potovali v Amsterdam, sta pred začetkom poti doživeli presenečenje. Ena od njiju je namreč postala letošnja milijonta potnica na ljubljanskem letališču, poleg fotografiranja z osebjem in baloni pa je za nagrado dobila tudi dve vozovnici v Amsterdam. Ljubljana jeseni dobiva še tri redne povezave, in sicer do Barcelone, Gran Canarie in Manchestra.

Milijonta potnica
Milijonta potnica FOTO: Fraport Slovenija

Na ljubljanskem letališču so letos kar nekaj tednov prej kot lani dosegli pomemben mejnik – milijon potnikov. Milijonta je bila gospa, ki je danes skupaj s prijateljico odletela v Amsterdam. Sladko presenečenje so ob tem pripravili za vse potnike na "srečnem" letu, jubilejno potnico pa je pred vzletom pričakala tudi posebna nagrada – brezplačni vozovnici družbe KLM za let v Amsterdam.

"Z veseljem pozdravljamo letošnjega milijontega potnika na Letališču Ljubljana na letu družbe KLM. Odkar smo marca vzpostavili povezavo med Amsterdamom in Ljubljano, smo našim potnikom razširili možnosti potovanj. S 300 destinacijami v mreži Air France – KLM lahko potniki uživajo v brezskrbnih globalnih povezavah. Z zadovoljstvom sporočamo tudi, da bomo lete v Amsterdam podaljšali v zimsko sezono in tako zagotavljali celoletno storitev," je dejal Razvan Radut, direktor prodaje za Slovenijo pri Air France in KLM.

Milijonta potnica
Milijonta potnica FOTO: Fraport Slovenija

V Fraportu Slovenija, ki upravlja letališče, pričakujejo, da bodo do konca leta, ko bodo vzpostavljene še tri nove direktne povezave v Las Palmas, Manchester in Barcelono, našteli še pol milijona potnikov. 

Poleg Amsterdama so bile med najbolj obiskanimi destinacijami potnikov Letališča Ljubljana do sredine avgusta 2025 Istanbul, London, Frankfurt in Zürich. Med čarterskimi destinacijami pa so si potniki največkrat izbrali Hurgado, Antalijo, Tunizijo, Rodos in Sharm el Sheikh.

Zimski vozni red, bogatejši za tri destinacije

Trenutne napovedi za zimski vozni red, ki bo v veljavi od konca oktobra 2025 do konca marca 2026, obetajo kar tri nove direktne povezave. AirBaltic, ki iz Ljubljane sicer leti v Rigo, bo še pred jesenskimi šolskimi počitnicami vzpostavil povezavo do Kanarskega otoka Gran Canaria, nizkocenovni prevoznik easyJet bo poleg letov v London nudil tudi lete v Manchester, od konca novembra naprej pa bo mogoče z Letališča Ljubljana direktno poleteti tudi v Barcelono z letalsko družbo Vueling.

Letališče Ljubljana milijonti potnik Amsterdam KLM Fraport Slovenija brnik
Naslednji članek

Ministrice odstop direktorja ZD Izola ni presenetil

Naslednji članek

Tri mesece so ga čakali: 37 milijonov je v rokah srečnega dobitnika

SORODNI ČLANKI

Preobrat: letov med Brnikom in Tirano ne bo

Letos šest novih povezav: kam vse bomo lahko leteli z Brnika?

'Tole je ravno priletelo na Brnik.' Kaj je vojaški Boeing C17 počel pri nas?

Jeseni z Brnika tudi na Kanarske otoke

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110