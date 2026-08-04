Milijonta potnica z Brnika za nagrado prejela brezplačni vozovnici v Zürich

Dve povratni letalski vozovnici na relaciji Ljubljana–Zürich. To je bila nagrada za milijonto potnico na brniškem letališču. Letališka ekipa jo je presenetila na izhodu za vkrcanje v letalo za Zürich. Letos so na Brniku mejnik milijon potnikov dosegli tri tedne prej kot lani, julij je bil celo rekorden. A potniki kljub novim povezavam še vedno pogrešajo določene destinacije, kamor bi lahko leteli z domačega letališča in ne z okoliških, od koder še vedno potuje veliko Slovencev.