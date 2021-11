'Diplomatsko-desničarska ofenziva Dodika': V Ljubljani z Janšo o stanju v BiH

Zaostrene razmere v Bosni in Hercegovini so povzročile zaskrbljenost mednarodne skupnosti, potem ko je visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt v svojem poročilu navedel, da obstaja resna grožnja razdelitve države, če voditelju bosanskih Srbov Miloradu Dodiku uspe izvesti grožnjo o umiku srbskih enot iz bosanske vojske in ustvariti posebno srbsko vojsko. De facto bi v tem primeru šlo za odcepitev brez razglasitve odcepitve, je dejal Schmidt.

Dodik je danes za BBC ponovil, da namerava uresničiti svoje prizadevanje za formiranje vojske Republike Srbske, saj da daytonski sporazum tega ne prepoveduje, prav tako ne ustava BiH. "Glede na Ustavo BiH, ta ni svojih oboroženih sil, kar implicira, da jih formirajo etnične skupine. Daytonski mirovni sporazum je jasno dovolil entitetam, da imajo svoje vojske," je dejal Dodik, ki je očitno podporo za svoje politične manevre išče tudi v soseščini.

Najprej se je v Republiki Srbski sestal madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, nato pa je odpotoval v Ljubljano, kjer ga je na delovni večerji sprejel slovenski premier Janez Janša. Pogovarjala sta se o aktualni politični situaciji v BiH ter regiji. Kot so sporočili iz Dodikovega kabineta, je srbski predstavnik v predsedništvu BiH Janši predstavil svoja stališča in "opredeljenost Republike Srbske za ohranitev daytonskega sporazuma in vračanja pristojnosti, ki so v skladu s tem sporazumom ter ustavo BiH".