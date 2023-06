Miloš Milović bo moral v zapor

Milović je nekdanji specialec, bil je varnostnik Janeza Drnovška, pred kratkim pa se je znova znašel v medijih, saj je postal jabolko spora med premierjem Robertom Golobom in nekdanjo ministrico Tatjano Bobnar glede premierjevega varovanja. Golob je tedaj povedal, da se je na specialca obrnil zaradi radovednosti, saj ga je zanimalo, kako bi se lahko izognil politizaciji in se najbolje zaščitil. Trdil je, da je problem pri policijskem varovanju to, da če ga varuje policijski center za varovanje, to hkrati pomeni tudi to, da ima policija vse informacije o tem, kjer se premier nahaja. Milovićevo vlogo pri varovanju predsednika vlade in tudi ministra za zdravje Bešič Loredana ter stopnjo Milovićevega dostopa do zaupnih dokumentov na Policiji preverjala tudi Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Knovs. Ta pa Policiji ni odkrili kršitev in zaključil, da je vodstvo Policije kooperativno in profesionalno.