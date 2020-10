Milosavljević: Potrebujemo usposobljene komunikatorje, ki vedo, kaj se dogaja

Zmeda zaradi nošenja mask zunaj, nasprotujoča si mnenja glede mask v razredih, nejasnosti o merjenju temperature v podjetjih ... To je le nekaj zadnjih primerov nespretnega vladnega komuniciranja, ki sicer bega že vse od začetka epidemije, rezultat tega pa so stiska, nezaupanje ljudi, odpor do ukrepov in tudi teorije zarote. Tukaj je tudi neprimerno obračunavanje med člani iste ekipe.