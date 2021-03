Profesorji univerz jugovzhodne Evrope v pismu podprli Marka Milosavljevića

Spomnimo, da so mu v bran pred dnevi stopili tudi v mednarodni medijski raziskovalni skupini Euromedia Research Group ter članice in člani Katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede. Po njegovem nastopu na seji posebne skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in državljanskih svoboščin je bil namreč po njihovem prepričanju tarča "orkestriranih napadov na osebno in akademsko integriteto". Predvsem od vlade.

Kampanja in pritiski na Milosavljevića so nedopustni, saj predstavljajo "neposredno grožnjo njegovi pravici do svobodnega izražanja". "Javno sramotenje, ki mu je bil podvržen od nekaterih slovenskih članov vlade ter nekaterih medijev, neposredno ogroža njegovo akademsko svobodo," so še zapisali v javnem pismu podpore. Nobena vlada ne bi smela izkoriščati medijev in družbenih omrežij za "utišanje akademikov".

"Kot akademiki zahtevamo popolno akademsko svobodo za kolege. Popolnoma podpiramo Marka Milosavljevića in njegovo delo,"zaključujejo.