Miloviću poziv za prestajanje zaporne kazni

Miloš Njegoslav Milović je bil spomladi pravnomočno obsojen na leto in pol zapora ter denarno kazen 15.000 evrov zaradi pomoči pri zlorabi položaja, ki se je nanašala na fiktivni posel v vrednosti 390.000 evrov v letu 2008 med SŽ Železniškem gradbenem podjetjem ter podjetjem NB Inženiring. Po podatkih Dnevnika naj bi nekdanji direktor NB Inženiringa Nihad Bešić v poslu v žep pospravil 383.000 evrov, 7000 pa naj bi ostalo Miloviću.

Po navedbah Dnevnika je Milovićev odvetnik Miha Šošić že po pravnomočnosti obsodilne sodbe napovedal, da bo na vrhovnem sodišču vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Na podlagi tega se lahko sodišče odloči, da kazen odloži do končne odločitve.

"Obsojeni je vložil vlogo za odlog izvrševanja kazni zapora, o kateri je že bilo odločeno, odločitev pa še ni vročena. O prošnji za alternativno prestajanje kazni še ni bilo odločeno," so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Glede na višino kazni lahko sodišče obsojenemu odobri alternativno sankcijo v obliki dela v splošno korist ali zapora ob koncu tedna.

Ime obsojenega Miloša Milovića se je v javnosti nazadnje pojavilo z razkritjem, da je premierju Robertu Golobu svetoval uvedbo novega načina varovanja predsednika vlade, sodeloval je na sestankih, kjer sta se Policija in generalni sekretariat vlade dogovarjala o tej spremembi, kar je prispevalo h krhanju odnosov med Golobom in tedanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Poleg tega je obiskal nekatera ministrstva in jim svetoval glede varnosti brez uradnega pooblastila ali druge formalne podlage.