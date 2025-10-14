MimoFest – nepozaben dogodek v Mimovrste=) trgovini

Dogodek bo trajal od 9. do 20. ure in bo združil vrhunske blagovne znamke, ekskluzivne popuste in bogat nagradni sklad.

Na MimoFestu bodo sodelovale priznane znamke, kot so Roborock, Gorenje, Hisense, LEGO, Kärcher, Bosch, Rem Power, Logitech, Tefal, Samsung in mnogi drugi.

Obiskovalcem bodo predstavili najbolj priljubljene artikle, pripravili posebne akcije in omogočili ekskluzivne popuste na izbrano ponudbo.

Za dodatno mero navdušenja bo poskrbela velika nagradna igra s skladom 14.000 €, ki bo potekala od 10. do 18. ure.