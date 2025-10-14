Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija
Oglas

MimoFest – nepozaben dogodek v Mimovrste=) trgovini

Ljubljana, 14. 10. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
P.R.
Komentarji
0

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!

Mimovrste

Dogodek bo trajal od 9. do 20. ure in bo združil vrhunske blagovne znamke, ekskluzivne popuste in bogat nagradni sklad.

Na MimoFestu bodo sodelovale priznane znamke, kot so Roborock, Gorenje, Hisense, LEGO, Kärcher, Bosch, Rem Power, Logitech, Tefal, Samsung in mnogi drugi.

Obiskovalcem bodo predstavili najbolj priljubljene artikle, pripravili posebne akcije in omogočili ekskluzivne popuste na izbrano ponudbo.

Za dodatno mero navdušenja bo poskrbela velika nagradna igra s skladom 14.000 €, ki bo potekala od 10. do 18. ure.

Mimovrste

Vsako uro bo možno osvojiti vrednostne bone Mimovrste v skupni vrednosti 9.000 EUR in privlačne nagrade, kot so sesalniki, televizorji, zvočniki, pralni stroj in LEGO kocke.

Dogodek bo spremljala moderatorka, za glasbeno kuliso pa bo skrbel DJ z vrhunsko JBL opremo, zato lahko obiskovalci pričakujejo pravo zabavno doživetje.

Posebej bomo poskrbeli tudi za najmlajše, ki se bodo lahko zabavali v LEGO kotičku in ob poslikavi obrazov.

Mimovrste

Seveda pa dogodek ne bo minil brez ugodnih nakupov – na voljo bo več kot 200 ekskluzivnih popustov na artikle iz vseh kategorij, od bele tehnike, igrač in otroške opreme do drogerije, prenosnikov, zvočnikov in televizorjev.

Popusti bodo veljali samo 18. oktobra v trgovini Mimovrste=), med drugim tudi:

- dodatnih 10 % popusta na celotno ponudbo LEGO

- 15 % popusta na izbrane pralne in sušilne stroje Gorenje in Hisense

- 15 % popusta na izbrano vgradno belo tehniko Candy in Haier

- dodatnih 5 % popusta na izbrane telefone, tablice, slušalke in ure Samsung

Mimovrste

Na MimoFestu ne bo manjkalo dobrega vzdušja – obiskovalci bodo lahko uživali v palačinkah, pici in pokovki ter se razveselili dneva, polnega presenečenj in ugodnih nakupov.

Dogodek je namenjen celotni družini in ponuja sproščeno, zabavno doživetje za vse generacije.

Vse informacije o MimoFestu najdete TUKAJ!

 

Naročnik oglasne vsebine je Mimovrste.

MimoFest dogodek mimovrste
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306