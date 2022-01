Mineva 13 let, odkar je pomorščak Jure Šterk izginil v Indijskem oceanu

Slovenec, ki je prvi sam objadral svet, je otroštvo in mladost preživel na Vinici, kjer je plavalne izkušnje pridobival v reki Kolpi. Družina je imela v kraju nekaj posesti in pomembno trgovino. Po ljudski šoli je izobraževanje nadaljeval na črnomaljski gimnaziji, ki je leta 1944 pričela delovati začasno, potem pa se je obdržala vse do današnjih dni. Zaposlil se je v podjetju Cetis v Celju. Živel je tudi v Ljubljani, po upokojitvi pa se je preselil na obalo. Že v zrelih letih, pri štiridesetih, je opravil izpit za kapitana in se popolnoma predal jadranju, so sporočili s Krajinskega parka Kolpa.

Trikrat je bil udeleženec čezatlantske regate Minitransat. Potem je še osemkrat preplul Atlantski ocean. Dvakrat je preplul Indijski ocean. Enkrat je preplul pacifiški ocean. Od leta 1991 do leta 1994 je sam na jadrnici Neodvisna Slovenija, ki je plula pod slovensko zastavo, dolgi le 6,5 metra prvič obplul svet.