Mineva 35 let od odločitve o razpisu plebiscita o slovenski samostojnosti

Begunje na Gorenjskem, 09. 11. 2025 07.29 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Mineva 35 let od odločitve Demosa o razpisu plebiscita o samostojnosti Slovenije. 9. in 10. novembra 1990 je bil v Poljčah sestanek, na katerem so člani koalicije Demos sprejeli odločitev o razpisu plebiscita. Na njeni podlagi je skupščina 6. decembra tistega leta sprejela zakon, ki je določil, da bo plebiscit potekal 23. decembra 1990.

Konec 80. let prejšnjega stoletja so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje za uvedbo demokratičnega sistema, tržnega gospodarstva in samostojne države.

Dokončna odločitev o plebiscitu o samostojnosti je bila sprejeta na sestanku v Poljčah, kjer so sodelavci ustavne komisije takratne slovenske skupščine Tine Hribar, Peter Jambrek in Tone Jerovšek skupaj s predsednikom Demosa Jožetom Pučnikom Demosov poslanski klub prepričali, da je treba čim prej izpeljati plebiscit in kot datum predlagali 23. december 1990.

Jože Pučnik
Jože Pučnik FOTO: Bobo

Na sestanku so se dogovorili, da bodo "poslanke in poslanci Skupščine Republike Slovenije do 20. novembra sprejeli vse zakonske in podzakonske akte ter odločbe in za 23. december 1990 razpisali vseljudski referendum, na katerem se bo ljudstvo odločilo o nadaljnjem bivanju v Jugoslaviji, oziroma o odcepitvi in ustanovitvi samostojne države Slovenije".

Takratna opozicija se je zavzemala, da plebiscit izvedejo spomladi 1991. Sledili so pogovori, v katerih je bil dosežen kompromis. Opozicija je pristala, da plebiscit izvedejo 23. decembra, Demos in njegova vlada pa, da bo uspel le, če se bo za samostojno državo izrekla več kot polovica vseh volilnih upravičencev.

Na plebiscitu je nato za samostojnost in neodvisnost Slovenije ob 93,2-odstotni volilni udeležbi pritrdilno odgovorilo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas, kar je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Slovesnost Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ob 35. obletnici odločitve je potekala v soboto. Predsednik združenja Lojze Peterle je v nagovoru dejal, da so Poljče bistveno zaznamovale osamosvojitveno pot.

"Jasno se spominjam tistega dne v Poljčah, ki je prinesel odločitev o plebiscitu. Ni bilo prav nič romantično, ampak smrtno resno. Osamosvojitveni 'čim prej' se je moral soočiti z realnostjo obrambne pripravljenosti. Takrat še nismo bili dovolj pripravljeni na napad, ki se je zgodil junija. Posledica tega je bil šestmesečni rok za proglasitev države," je povedal.

Decembrski plebiscit je po njegovih besedah prinesel "zgodovinski izraz 'slovenskega skupaj' brez primere", osamosvojitveni projekt pa je Slovence poenotil. "Pri osamosvojitvi smo bili vsi naši. Šele osamosvojitev je prinesla slovenskemu narodu resnično svobodo. To je vredno spomina in praznovanja. To je tudi navdih za skupno pot naprej," je dejal.

peresni
09. 11. 2025 08.52
Lepi časi....ko se SDS demonski virus še ni naselil v v neumne ljudi.
peglezn
09. 11. 2025 08.49
+1
šli smo iz Juge, da imamo lahko danes Jugo. Levičarji pač ne razumejo koncepta Slovenije.
Duh8
09. 11. 2025 08.48
-2
Tudi če ne bi
Kletni Goban in Janževec
09. 11. 2025 08.47
+1
Veliko se spreneveda a PRAVI desničar, Janez Janša gre veliko v to smer Trumpa in pravega Desničarja, pravi desničar telim jugovičem od leta 2000-2020 ne bi delil bonitet, državljanstev. Pač v zameno za pridno delo dobite iz slovenije dodatek k svoji penziji ugoden ker ste veliko pomagali, in ko ste dela siti, adijo in nazaj domov v svojo balkansko luknjo. Recimo kakšni Filipinci so tako napredni da radi nazaj domov, ker so KULTURNI, balkanec pa pride in bi kar za vedno ostal v Ljubljani. Pa LEVAKI omogočijo vse ugodnosti
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.36
+3
Če bi Pučnik videl, kaj je Jufka naredil iz njegove stranke, bi se pri belem dnevu zjokal. To je stranka nezaposljivega kadra, ki laže, zavaja, hujska, deli, ponareja, sprejema podkupnine.....Skratka to je stranka z res nizko moralo, čeprav se razglašajo za katolike.
Buci in Bobo
09. 11. 2025 08.38
-2
Lažeš.
Kletni Goban in Janževec
09. 11. 2025 08.38
-2
Največji izdajalec je Milan, ki je dejal: danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Mislil je namreč,da nas nihče ne bo priznal in bomo nazaj v Jugoslaviji. To JE ŠELE PODEN. Pa ima rekord v pomilostitvah kriminalcev, seveda, ko čuti njihovo bolečino, tud sami so ves čas delali kriminal v KP
Buci in Bobo
09. 11. 2025 08.50
+1
Milan brez stranke, mustra iz ozadja.
T-I-T-O
09. 11. 2025 08.33
-2
Mojemu fotri ste vse pokradli če ste njemu ste tudi sinoma pa je za TITA delal 70 let,ko bi mu morali dat cela vas z bivšo sodnico in županom ste mu vse pokradli ga poneumlali to vas bom tožil.Miljone ste si nekateri nakazovali,grade ,palače se vidimo na sodišču....
Jožajoža
09. 11. 2025 08.45
+1
Bo držalo.kar so vam pošteni komunisti dali,so vam pokvarjeni vzeli,vas okradli ,uničili državo,firme,uničili cele generacijo otrok.in to so pokvarjeni komunisti,danes imenovani janšisti po svojem vodji janši.
Kletni Goban in Janževec
09. 11. 2025 08.51
Pošten komunist je dejal. Kot bi dejal poštena jehova priča...isto je vse to en kult
Kletni Goban in Janževec
09. 11. 2025 08.30
-3
Janez, naslednik Pučnika pa je vizionarsko hotel slovenijo potegniti v Desno kot npr Irsko, a ne gre to pri levakarskem prebivalstvu, še danes Slike pastirja tita v garaži in podobno, lepo vas je strigel in v kadilakih, to kar je pa juga imela je pa že bilo ustanovljeno okrog 1900 ali pred tem, tudi darovi Američanov npr so bili sprejeti. Plansko gospodarstvo pa bi znalo ustvarjati tako kot individualizem na zahodu
Kletni Goban in Janževec
09. 11. 2025 08.31
+0
Ni znalo*
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.33
+1
Kaj zate pomeni potegniti državo v desno?
Kletni Goban in Janževec
09. 11. 2025 08.36
-1
Mali davki v državi, priviligiranje domačinov, celo do take mere da se tujcem ukinejo bonitete, ukinejo pravice do državljanstev, konec splava razen z izjemami, neodvisno sodstvo, ne pa partijci sami notri. Ko je bila slovenija takšna, je preživela od leta 700 do 1945
Samo navijač
09. 11. 2025 08.29
+3
SLOVENIJE NI VEČ. Samo himna, in zastava. Izdajalci so jo zakockal.
Jožajoža
09. 11. 2025 08.46
+0
24. Aprila smo si jo pridobili nazaj
Rookoko
09. 11. 2025 08.28
+5
35 let so naso suverenost prodajali za drobiz. Danes ne odlocamo vec o nicemur. Niti nad migrantsko politiko nimamo vec vpliva.
Jožajoža
09. 11. 2025 08.28
+2
Odcepitev je pa že bila dogovorjena v Beogradu katero je po diplomatski poti speljal KUČAN in ostali pošteni komunisti,ki so delovali v skupščini v BG.
T-I-T-O
09. 11. 2025 08.28
+1
Če bi se osamosvojili nebi bilo 70% juge v sloveniji vam kradejo delo pošteni slovenci pa nimajo službe.Pokradli ste jo....če se osamosvojiš več ne spustiš v slo stare juge da dobi delo,stanovanje in itd,,,
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.28
+0
Kmalu po osamosvojitvi so se začeli temni časi naše mlade države. Trgovina z orožjem, izbris, afere, kraje.... Še danes nas en zagrižen komunist prepričuje, da je demokrat, čeprav ga razmišljanje in dejanja razkrivajo, da je še vedno goreč komunist. Knede Jufka?
Pacek
09. 11. 2025 08.25
+7
Srbska in Romska problematika sta povezani ena z drugo.
Tvojamat420
09. 11. 2025 08.42
baja from brazil
Infiltrator
09. 11. 2025 08.24
+0
Od takrat naprej se je začelo plenjenje in siromašenje Slovencev in Slovenije.....
Pacek
09. 11. 2025 08.23
+10
Osamosvojili smo se ampak vsi zupani so SRBI. Tragikomedija.
Vera in Bog
09. 11. 2025 08.20
-3
Stranka SD se ne strinja
Vakalunga
09. 11. 2025 08.20
-4
Komunisti z Kučanom na čelu o samostojni Sloveniji in njihov prispevek k državljanski vzgoji. Slovenske identitete, naj si še tako domišljamo, da je, v Evropi in svetu ni, vsaj ne kot del nečesa avtonomnega in do kraja razpoznavnega. Je predvsem identiteta Jugoslavije ali celo Balkana,” Milan Kučan, O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti,” Milan Kučan....Pa še kar lapa..
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.22
+2
Vse te izjave so vzete iz konteksta z namenom manipulacije. Se je že milijonkrat povedalo, kaj je bilo mišljeno s temi izjavami, pa desnuharija še kar utruja z njimi.
Buci in Bobo
09. 11. 2025 08.42
-1
Res je, to so besede vzete iz konteksta. Kontekst je pa bil?
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.20
+2
Pučnik je bil menda ateist.
SDS_je_poden
09. 11. 2025 08.25
+1
Želim povedat, da mu to štejem v plus.
Pacek
09. 11. 2025 08.16
+10
Nismo se osamosvojili. Se vedno nam vladajo izbrisani SRBI.
