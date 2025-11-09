Mineva 35 let od odločitve o razpisu plebiscita o slovenski samostojnosti

Dokončna odločitev o plebiscitu o samostojnosti je bila sprejeta na sestanku v Poljčah, kjer so sodelavci ustavne komisije takratne slovenske skupščine Tine Hribar , Peter Jambrek in Tone Jerovšek skupaj s predsednikom Demosa Jožetom Pučnikom Demosov poslanski klub prepričali, da je treba čim prej izpeljati plebiscit in kot datum predlagali 23. december 1990.

Konec 80. let prejšnjega stoletja so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje za uvedbo demokratičnega sistema, tržnega gospodarstva in samostojne države.

Na sestanku so se dogovorili, da bodo "poslanke in poslanci Skupščine Republike Slovenije do 20. novembra sprejeli vse zakonske in podzakonske akte ter odločbe in za 23. december 1990 razpisali vseljudski referendum, na katerem se bo ljudstvo odločilo o nadaljnjem bivanju v Jugoslaviji, oziroma o odcepitvi in ustanovitvi samostojne države Slovenije".

Takratna opozicija se je zavzemala, da plebiscit izvedejo spomladi 1991. Sledili so pogovori, v katerih je bil dosežen kompromis. Opozicija je pristala, da plebiscit izvedejo 23. decembra, Demos in njegova vlada pa, da bo uspel le, če se bo za samostojno državo izrekla več kot polovica vseh volilnih upravičencev.

Na plebiscitu je nato za samostojnost in neodvisnost Slovenije ob 93,2-odstotni volilni udeležbi pritrdilno odgovorilo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas, kar je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Slovesnost Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ob 35. obletnici odločitve je potekala v soboto. Predsednik združenja Lojze Peterle je v nagovoru dejal, da so Poljče bistveno zaznamovale osamosvojitveno pot.

"Jasno se spominjam tistega dne v Poljčah, ki je prinesel odločitev o plebiscitu. Ni bilo prav nič romantično, ampak smrtno resno. Osamosvojitveni 'čim prej' se je moral soočiti z realnostjo obrambne pripravljenosti. Takrat še nismo bili dovolj pripravljeni na napad, ki se je zgodil junija. Posledica tega je bil šestmesečni rok za proglasitev države," je povedal.

Decembrski plebiscit je po njegovih besedah prinesel "zgodovinski izraz 'slovenskega skupaj' brez primere", osamosvojitveni projekt pa je Slovence poenotil. "Pri osamosvojitvi smo bili vsi naši. Šele osamosvojitev je prinesla slovenskemu narodu resnično svobodo. To je vredno spomina in praznovanja. To je tudi navdih za skupno pot naprej," je dejal.