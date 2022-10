Mineva 75 let od ustanovitve slovenske pomorske policije

Lov na tihotapce, italijanske ribiče, ki so nedovoljeno vpluli v teritorialne vode, številna reševanja in v zadnjem času predvsem varovanje naših ribičev ob arbitražni meji. Čeprav majhna enota za majhno morje ima slovenska pomorska policija pestro preteklost. Od njene ustanovitve je minilo že 75 let, stalnica pa je bila skoraj ves čas slaba opremljenost s plovili. Zakaj so se nekoč vozili celo s slovito Rivo in kako so lahko svoje naloge opravljali na manjšem čolnu za prosti čas?