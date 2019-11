10 let po podpisu arbitražnega sporazuma nič bližje rešitvi

S sporazumom, ki sta ga 4. novembra 2009 podpisala Jadranka Kosor in Borut Pahor, sta se državi dogovorili za ustanovitev petčlanskega arbitražnega sodišča, ki bo dokončno in zavezujoče razsodilo o meji med državama. Sporazum je omogočil tudi sprostitev slovenske blokade v hrvaških pristopnih pogajanjih z EU in posledično vstop Hrvaške v povezavo leta 2013.

Hrvaška je zaradi, kot so utemeljili, nepovratne kompromitiranosti iz arbitražnega procesa enostransko izstopila leta 2015 po prisluškovalni aferi. Pri tem je vztrajala tudi po odločitvi arbitražnega sodišča, da slovenske kršitve postopka z nedovoljenimi pogovori med slovensko agentko in arbitrom, Simono Drenik in Jernejem Sekolcem, niso bile tako hude, da ne bi moglo izdati končne razsodbe. Konec junija 2017 je sodišče razsodbo tudi izdalo.

Slovenija je tako 30. decembra 2017 začela uresničevati arbitražno razsodbo, s katero sta državi prvič dobili mejo na morju, Hrvaška pa je ne priznava in se zavzema za nove dvostranske pogovore. Slovenija pogovore zavrača in se je pripravljena pogovarjati le o implementaciji sodbe.