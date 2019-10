Mineva leto dni od ujme, ki je Jelendolčane odrezala od sveta, a strah ostaja

Leto dni mineva od divjanja narave na Gorenjskem, ko je bil Jelendol odrezan od sveta. Uničene so bile ceste in mostovi, poplavilo je hiše. Spomin na 30. oktober, ko se je razbesnela neusmiljena Tržiška Bistrica in krajane povsem odrezala od sveta, je zastrašujoč, ujmo po vsem tem času podoživljajo domačini. V enem letu so sicer uspeli večino popraviti, a prihaja zima, z njo pa ponovno deževje in sneg.