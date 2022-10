Mineva leto dni, odkar so policisti s solzivcem zadimili Ljubljano

5. oktobra lani je protest v Ljubljani ušel izpod nadzora. Policija je šla nad protestnike tudi s solzivcem in plinskimi bombami. Duhovi zaradi njenega ravnanja še niso pomirjeni, ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar pa skozi izredni nadzor preverja zakonitost, strokovnost in spoštovanje človekovih pravic pri delu Policije.

Protest 5. oktobra lani, na katerem so se zbrali nasprotniki vlade in protikoronskih ukrepov, se je začel miroljubno, kar pa ni trajalo dolgo. Ob omejenem gibanju, ki je veljalo zaradi vrha EU - Zahodni Balkan, so policisti skušali protestnike razgnati, kmalu pa zoper množico uporabili represivna sredstva. Skupno so uporabili več kot 400 plinskih nabojev in bomb, na različnih lokacijah pa tudi vodni curek s primesjo solzivca, ki se mu niso mogli izogniti niti naključni mimoidoči in turisti. Pridržali so 25 oseb, večino zaradi kršenja javnega reda in miru.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Ravnanje Policije na protestu je nemudoma izzvalo številne kritike in vprašanja o domnevni pretirani uporabi prisilnih sredstev. Pravna mreža za varstvo demokracije je že dan po protestu pozvala k ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije glede ukrepanja Policije na protestu, v tedaj opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB pa so zdaj že nekdanjo vlado Janeza Janše pozvali k odstopu. Za predčasne volitve se je zavzel tudi ljubljanski župan Zoran Janković, v Sindikatu policistov Slovenije pa za preiskavo ukazov vodstva Policije na protestu. Še več vprašanj o ravnanju Policije se je odprlo, ko je v javnost prišla informacija, da so se med protestom v operativnem štabu Policije nahajali najvidnejši politiki, med njimi tudi nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Tako Hojs kot nekdanji generalni direktor Policije Anton Olaj sta zanikala, da bi na delo Policije ob protestu vplivala politika. Ko je na tovrstne nepravilnosti javno opozoril naš sogovornik, upokojeni policist Vlado Ščavničar, pa je zaradi svojih izjav prejel odpoved pogodbe o prostovoljni službi v pomožni Policiji.

Duhovi zaradi ravnanja Policije na protestu 5. oktobra lani še niso pomirjeni. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je prepričana, da je Policija na protestu prekomerno in nezakonito uporabila prisilna sredstva proti protestnikom, zato je že kmalu po prevzemu svoje funkcije na Policijo naslovila usmeritve in navodila za ravnanje ob javnih shodih, s katerimi je preklicala usmeritve svojega predhodnika. Nove usmeritve po njenih navedbah upoštevajo dejstvo, da sta svoboda zbiranja in svoboda izražanja temeljni svoboščini, ob tem pa tudi ustavnopravni normativ, da svoboda zbiranja in združevanja ne varuje javnih shodov, pri katerih imajo organizatorji in udeleženci nasilne namene. Bistvo te svoboščine je v mirnem izražanju mnenj skupaj z drugimi in zagotovitvi foruma za javno razpravo in odprto izražanje stališč o zadevah javnega ali skupnega pomena.

Ministrica je odredila tudi izredni nadzor nad delom Policije pri varovanju protestov v zadnjih dveh letih. Z njim želi preveriti zakonitost, strokovnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri izvajanju policijskih pooblastil ob protestih. Poročilo nadzora bo zaključeno predvidoma v začetku novembra, ko bodo predstavljeni tudi izsledki in ukrepi. Na ministrstvu ob tem napovedujejo tudi strokovni posvet o sorazmerni in zakoniti uporabi policijskih pooblastil.

icon-expand Tatjana Bobnar FOTO: Bobo