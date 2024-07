Mineva že pol leta od začetka zdravniške stavke, pogajanja se nadaljujejo

Kako daleč ali blizu rešitve sta vlada in Fides, ni znano, saj vsebine pogajanj ne komentirata. Če dogovora med sindikatom in vlado ne bo, bodo edini poraženci javni zdravstveni sistem in pacienti, so opozorili v zdravniškem sindikatu.

"Žal v iskrene namene vlade kljub prizadevanjem članov vladne pogajalske skupine vedno bolj dvomimo. Zdi se, da se moči bolj usmerjajo v javno diskreditacijo zdravniškega sindikata namesto v iskanje rešitev," so poudarili v Fidesu. Dodali so, da jih omenjeno žalosti, saj da si slovensko javno zdravstvo tega ne zasluži.