Dve leti od požara na Krasu, ki je v 17 dneh uničil 3700 hektarjev

Natanko dve leti minevata od največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije. Požar, ki je izbruhnil med Mirnom in Opatjim selom, je v sedemnajstih dneh uničil 3700 hektarjev površin na goriškem Krasu, od tega 2900 hektarjev gozda. Doslej so s sadikami obnovili le 45 hektarjev, na 130 hektarjih so odvrgli semena, za kar so porabili 450 tisoč evrov. Je pa država nabavila štiri namenska letala za gašenje, dva sta že operativna.