Mini 'air show' na dnevu odprtih vrat portoroškega letališča

Na Obali je potekal dan odprtih vrat letališča Portorož. Letošnja rdeča nit dogodka je bil osebni stik z upravljavci in uporabniki letališča. Predstavili so delo svojih služb, delovnih procesov in opreme, osrednji del dogodka pa je bil mini air show.

FOTO: Miro Majcen V Portorožu je na tamkajšnjem letališču potekal dan odprtih vrat. Na dogodku so predstavili svoje delo, opremo in predvsem letala. Osrednji del dogodka je bil mini air show. Za najmlajše so pripravili gasilski in vojaški poligon, padalsko piramido, prikaz dela policistov ter finančnih preiskovalcev s službenimi psi. Ob dogodku je potekala tudi slavnostna skupščina ob 30. letnici društva slovenskih letalk, kjer je bila slavnostna govornica ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Dogodek so na letališču priredili v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož v okviru svetovnega dneva turizma. Letalski miting v Portorožu FOTO: Miro Majcen