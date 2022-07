Mini naprava, ki jo uporabljajo izkušeni vozniki: napihne gumo v nekaj minutah brez večjih naporov

Nič težav z raznimi težkimi črpalkami, z močjo in potenjem zaradi avtomobilskih gum. Hitra pomoč je tu! Napolnite vse gume na avtomobilu brez napora in v nekaj trenutkih.

Ta praktična naprava na trgu izstopa predvsem s svojo kompaktnostjo, močjo in zmogljivostmi. Avtomehaniki in številni navadni uporabniki pravijo, da so po zaslugi mini kompresorja Voltime hitri nujni posegi na gumah 3-krat enostavnejši in hitrejši.



Revolucionaren boljši in lažji način napihovanja gum

Skrivnost njegove hitrosti in učinkovitosti je v načinu polnjenja. Voltime poganja vtičnica za avtomobilski vžigalnik in ima tudi tri različne adapterje. Z njimi boste hitro in enostavno napihali vse, od avtomobilskih pnevmatik do dodatne žimnice za nepričakovane goste.

Njegova najpomembnejša lastnost pa je kompaktnost in prenosljivost. Zaradi velikosti 17,5 cm x 6,5 cm je kot nalašč za prtljažnik katerega koli avtomobila ali škatle za orodje. Na cesti ne boste več prihajali v neprijetne situacije, odpovedali počitnic ali namenili velike vsote za nove gume.