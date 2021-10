Športni poligon na Mini olimpijadi opravilo več kot 200 otrok

Železniško športno društvo Slovenije je skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije v Muzeju slovenskih železnic pripravilo športne igre najmlajših - Mini olimpijado. Animatorji so pripravili športni poligon z različnimi rekviziti in nalogami, ki jih je uspešno opravilo prek 200 otrok. Svojim staršem, tetam, stricem in olimpijcem, med katerimi sta Anja Čarman in Uroš Zorman še posebno uživala, so pokazali spretnosti z žogo, metanjem vortexa in skupinsko hojo na smučeh.

Celotno prireditev so spremljali otroški animatorji zavoda Enostavno prijatelji, ki so več kot štiri ure skrbeli za izredno zabavno in poučno druženje otrok. V sodelovanju z društvom Ejga Jesenice se je Mini olimpijade udeležila tudi skupina otrok iz socialno ogroženih družin. Otroci so z Jesenic pripotovali z vlakom in si dan popestrili z vožnjo z vrtno lokomotivo in športnimi igrami. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right "Številna udeležba in zadovoljstvo vseh obiskovalcev kaže na to, da Mini olimpijado organiziramo tudi naslednje leto in bo prireditev postala tradicionalno družinsko srečanje z udeleženci olimpijskih iger," so po dogodku sporočili iz Železniškega športnega društva Slovenije. Otroci so v Muzeju slovenskih železnic spoznavali tudi železniško zgodovino. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right