Mini teater tarča groženj zaradi predvajanja filma o napadu Hamasa na Izrael

Kot je pojasnil v današnjem sporočilu za javnost, so dvorano Mini teatra oddali za zaprto projekcijo, namenjeno novinarjem in predstavnikom diplomatskega zbora. Predvajanje filma o Hamasovem napadu je sicer predvideno tudi v državnem zboru za poslance.

"Gledališče Mini teater ni oblikovalo vsebine filma, oddali pa smo prostor. Ne želimo, kot nam mnogi pripisujejo, da se naše umetniške, kulturne in skupnostne aktivnosti enačijo z izraelsko politiko, ki je trenutno takšna, da ne dovoljuje kompromisov in premislekov o nastali situaciji," je še poudaril Robert Waltl.

Mini teater po njegovih besedah blatijo, zahtevajo prepoved delovanja in pozivajo k bojkotu tudi ljudje, ki gledališče dobro poznajo in so z njim sodelovali.

Ob tem je Waltl, slovenski Jud in ustanovitelj Liberalne judovske skupnosti Slovenije, ponovil svoje stališče in stališče gledališča glede konflikta med Izraelom in Hamasom na območju Gaze. V njem med drugim poudarja, da je mirovna pobuda edini način, ki lahko pripelje do konca vojne. Hamas in palestinsko vodstvo poziva k izpustitvi vseh talcev, ki jih je Hamas zajel 7. oktobra, in prenehanju uporabe civilistov za živi ščit, Izrael pa ne bi smel ogrožati življenj palestinskih civilistov. Izrael bi tudi moral obljubiti priznanje države Palestine, Palestinci bi morali priznati Izrael, mednarodno skupnost pa Waltl prosi, naj začne sestavljati nov Marshallov načrt za Bližnji vzhod.

"Danes se soočam z besom zato, ker bodo v naši dvorani predvajali film o tragediji civilistov 7. oktobra," je v današnjem sporočilu zapisal Waltl. Kdor to tragedijo zanika, po njegovem mnenju ne pomaga Palestincem, "samo svoj moralni kompas usmerja v divjaštvo".

"Najbolj nevaren je črno-beli svet. Danes, s pozivi k bojkotu, smo padli v črnino," je sklenil Waltl.

Kasneje je sporočil, da je projekcija zaradi tehničnih težav odpovedana. Projekcija filma so premestili na drugo lokacijo.