Minilo je pet let: prvi okužbi sledil plaz

Bilo je 4. marca 2020, že v večernih urah, ko je odhajajoči predsednik vlade Marjan Šarec na družbenem omrežju na kratko sporočil: "Odkrili prvo okužbo s koronavirusom tudi pri nas." Potrdili so jo pri moškem, ki se je par dni prej s skupino potnikov prek Italije vrnil iz Maroka. In prav Italija je bila največje žarišče zunaj Kitajske. Ko so v Sloveniji potrdili prvi primer, je pri naših zahodnih sosedih število smrtnih žrtev že doseglo sto, v več delih države je bilo javno življenje ustavljeno, Bergamo je bil na kolenih.

OGLAS

Koronavirus FOTO: Shutterstock icon-expand

"Novi koronavirus" – se še spomnite tega poimenovanja? – se je takrat kot blisk širil po svetu, zato tudi v Sloveniji vprašanje ni bilo če, ampak kdaj. "Tudi na infekcijski kliniki smo napeto čakali. Pozitivnega primera ni in ni bilo, vsi pa smo vedeli, da ga bomo imeli vsak čas. Tako kot je svet povezan, bi bilo nemogoče, da bi v Italiji imeli tako apokalipso, pri nas pa niti ene okužbe," je ob peti obletnici začetka pandemije v Sloveniji za MMC povedal infektolog David Zupančič, ki je odvzel prvi pozitivni bris.

V javnosti je bilo takrat že čutiti napetost, tudi strah, številni so oblastem očitali, da skrivajo informacije o pozitivnih primerih. V naslednjih dneh so si sledile novice o novih potrjenih primerih, v enem tednu jih je bilo blizu sto, do konca meseca pa že več kot 800, polniti so se začele bolnišnice, 14. marca smo zabeležili tudi prvo smrtno žrtev. Umrl je stanovalec metliškega doma starejših občanov. 11. marca je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila epidemijo, slovenska vlada je sledila dan pozneje. Napovedali so zaprtje šol in vrtcev, zdravstvenim delavcem pa prepovedali dopust in stavkanje. Nato so si ukrepi sledili kot po tekočem traku. Vlada – takrat že pod vodstvom Janeza Janše – je zaukazala ustavitev javnega prometa ter zaprtje gostinskih lokalov, nastanitvenih zmogljivosti, športnorekreacijskih in kulturnih ustanov, pa tudi frizerskih in kozmetičnih salonov.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo











Prazne ulice v Ljubljani, 15. 3. 2020 icon-picture-layer-2 1 / 7

Hkrati je povsem spremenila pristop k obravnavi (potencialno) okuženih in opustila množično testiranje ljudi z okužbo dihal. Zanje je veljala obvezna 14-dnevna samoizolacija, medtem ko so teste na koronavirus kljub številnim kritikam in opozorilom opravljali le še pri bolnikih, ki so potrebovali hospitalizacijo.

Medtem je v državi zmanjkalo zaščitnih mask, na mobilne telefone pa je priletelo sporočilo: "V imenu Vlade RS vas obveščamo, da zaradi epidemije bolezni COVID-19 od 20. 3. 2020 od 00:00 ure dalje velja začasna prepoved javnega zbiranja. Pomagajmo sebi in drugim. Skupaj zmoremo." Začel se je prvi "lockdown" oziroma zaustavitev javnega življenja. Kmalu so določili še ure, ko lahko nakupe opravljajo izključno ranljive skupine, odredili razkuževanje stopnišč v blokih, prepovedali gibanje izven občin stalnega bivališča in zaukazali uporabo ne le zaščitnih mask, ampak tudi rokavic na zaprtih javnih krajih. Dobili smo tudi urgentni korona paket ukrepov za blaženje posledic epidemije za državljane in podjetja v vrednosti dveh milijard evrov. Med njimi so bili temeljni dohodek za samozaposlene v višini 70 odstotkov minimalne plače, sofinanciranje plač za delavce na čakanju, vzpostavitev sistema nagrajevanja zaposlenih v kritičnih dejavnostih ter solidarnostni dodatek za upokojence.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: 152 vojaška eskadrilja

icon-expand FOTO: 152 vojaška eskadrilja

icon-expand FOTO: 152 vojaška eskadrilja

icon-expand FOTO: 152 vojaška eskadrilja

icon-expand FOTO: 152 vojaška eskadrilja

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen













Prelet ameriških bojnih letal icon-picture-layer-2 1 / 8